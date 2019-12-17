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    У СІЗО Кропивницького ув’язнений напав на штатного психолога

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    У СІЗО Кропивницького ув’язнений напав на штатного психолога

    Прокуратура відкрила провадження через насильство у СІЗО

    Прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактом насильства щодо працівника Кропивницького слідчого ізолятора. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Кіровоградської області.

    Провадження відкрите за ч. 2 ст. 345 КК України - Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

    За версією слідства, 16 грудня 2019 року один із ув’язнених наніс тілесні ушкодження штатному психологу та погрожував їй і її родині фізичною розправою.

    Також він відмовився слідувати до ізолятора тимчасового тримання обласного управління Нацполіції, брати участь у слідчих діях та давати письмові пояснення щодо цього інциденту, підбурюючи інших взятих під варту на злісну непокору та масові заворушення. В результаті цього були вибиті оглядові вічка дверей камер, розбиті вікна та пошкоджені камери відеонагляду.

    Окрім того, реагуючи на ситуацію, прокуратура області відкрила кримінальне провадження за фактом службової недбалості з боку адміністрації Кропивницького слідчого ізолятора, що спричинила значні матеріальні збитки, за ч. 2 ст. 365 КК України. Наразі ситуація в СІЗО повністю контрольована.

    прокуратура СІЗО Кропивницький
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