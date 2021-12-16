«Вагнергейт»: екскерівника ГУР Міноборони Бурбу звільнили з військової служби

Це був повторний рапорт, адже перший відмовився підписати на той момент очільник Міноборони Андрій Таран

Колишнього керівника Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурбу звільнили з військової служби на підставі поданого ним рапорту. Про це Бурба сказав у коментарі Liga.net.

«Він (міністр оборони Резніков, – ред.) звільнив мене за моїм рапортом, який був написаний (ще у вересні 2021 року, – ред.)», – сказав Бурба.

За його словами, Резніков підписав рапорт у середу, 15 грудня. Це був повторний рапорт, адже перший відмовився підписати на той момент очільник Міноборони Андрій Таран.

Бурба зазначив, що на той час було заплановане засідання тимчасової слідчої комісії парламенту щодо справи про зрив спецоперації із затримання вагнерівців. Тоді мали заслухати показання Бурби, однак через нібито відсутність кворуму засідання перенесли.

«Вони перенесли, я так думаю, тому що просто не хотіли слухати. І в цей час мене набрав міністр оборони (Таран, – ред.) і сказав, щоб я прийшов до нього в кабінет. Під час розмови я не погодився з його позицією щодо моєї участі у ТСК. Я написав рапорт на звільнення. У зв'язку з тим, що міністра було звільнено, я написав новий рапорт, і станом на вчора його міністр (Резніков, – ред.) задовольнив, наказ підписано», – сказав він.

Про причини, чому Таран відмовився підписати рапорт, Бурба сказав так: «Можу сказати, що я маю неперевірені оперативні дані: нібито це був один із важелів впливу на мене, що я військовослужбовець, і таким чином, можливо, міністр чи хтось із ОП думав, що це вплив на мене, тому, вислухавши міністра, я вирішив написати рапорт, я не погодився з його позицією щодо моєї участі (у ТСК, – ред.)».

На запит видання про цю подію міністр Резніков відповів, що підписав рапорт про відставку Бурби до свого відрядження до Швеції. Це відрядження, відповідно до інформації на сайті Міноборони, почалося 13 грудня.

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