«Слуга народу» затвердила кандидатури на посади трьох міністрів

Давид Арахамія заявив, що на позачерговій сесії 18 травня нардепи проголосують за призначення нових міністрів

Цього тижня парламент проголосує за зміну трьох міністрів

Верховна Рада може проголосувати за відставку трьох міністрів уже завтра, 18 травня. Про це йдеться на сайті політичної партії.

Депутатська фракція «Слуга народу» затвердила кандидатури на посади міністра інфраструктури України, міністра економіки та міністра охорони здоров'я. Двоє урядовців написали заяви власноруч – це міністр інфраструктури Владислав Криклій та міністр економіки Ігор Петрашко.

А от крісло під очільником МОЗу захиталось після подання прем'єра Дениса Шмигаля. Він просить парламентарів звільнити Максима Степанова. Керівнику Міністерства охорони здоров'я закидають провал вакцинації від коронавірусу. Сам Максим Степанов дав зрозуміти, що залишати міністерське крісло не налаштований.

Через соцмережі поширив відеозвернення, в якому уточнив: заяву про звільнення не писав, а намагання відправити його у відставку назвав підкилимною боротьбою противників реформ у медичній галузі.

«Степанов добровільно не йде з посади, тому буде інша процедура – спочатку звільнення, подання від фракції, подання на Голову Верховної Ради, потім голосування. В четвер, 20 травня, ми очікуємо призначення всіх трьох міністрів«, – заявив Давид Арахамія.

Фракція «Слуга народу» затвердила кандидатури на посади міністрів:

Олександра Кубракова — на посаду міністра інфраструктури;

Олексія Любченка — на посаду міністра економіки-першого віце-прем'єр-міністра;

Віктора Ляшка — на посаду міністра охорони здоров'я.

Увечері 14 травня стало відомо, що заяви про відставку написали міністр економіки Ігор Петрашко та міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За словами народної депутатки від фракції «Слуга народу» Юлії Гришиної, замість Петрашка номінується голова Держподаткової Олексій Любченко, замість Криклія – голова «Укравтодору» Олександр Кубраков.

Ввечері 14 травня також стало відомо, що міністра охорони здоров’я Максима Степанова очільник Кабміну міністрів Денис Шмигаль хоче відправити у відставку.

Натомість Степанов заявив, що не писав заяву про відставку за власним бажанням.

Як повідомило «Главкому» джерело у партії «Слуга народу», питання відставок міністрів буде розглянуто у вівторок на позачерговому засідання Верховної Ради. Крім того у понеділок на 19 годині відбудеться засідання фракції «Слуга народу», де будуть розглянуто кандидатури у міністри.