Британія посилює заходи безпеки в Ормузькій протоці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Британія посилює заходи безпеки в Ормузькій протоці Фото: З відкритих джерел

Військові кораблі супроводжуватимуть судна, що йдуть під британським прапором

Військово-морські сили Британії посилять заходи безпеки у Ормузькій протоці на фоні напруження в регіоні після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.

Про це повідомляє Reuters.

Міністр оборони Британії Бен Воллес розповів, що дав наказ військовим кораблям HMS Montrose та HMS Defender підготуватися до повернення в Ормузьку протоку для супроводження всіх суден, які йтимуть під британським торговим прапором.

«Зараз уряд вживатиме всіх необхідних заходів для захисту наших кораблів і громадян», - сказав він.

В ніч на п’ятницю, 3 січня, командувач спецпідрозділу «Ель-Кудс» іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані та заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були знищені в результаті ракетного удару в районі аеропорту Багдада. Наказ про ліквідацію віддав особисто президент США Трамп.

Пізніше з’явилася інформація про те, що у зв’язку з посиленням напруженості на Близькому Сході після ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані США відправлять у регіон додатковий військовий контингент у складі 3 тисяч осіб.

Як повідомлялося, постпред Ірану в ООН назвав вбивство Сулеймані оголошенням війни.

Американське оборонне відомство стверджує, що удар носив оборонний характер і мав на меті захистити військовослужбовців США, дислокованих в Іраку і інших країнах.