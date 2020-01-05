Британія посилює заходи безпеки в Ормузькій протоці
Військові кораблі супроводжуватимуть судна, що йдуть під британським прапором
Військово-морські сили Британії посилять заходи безпеки у Ормузькій протоці на фоні напруження в регіоні після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.
Про це повідомляє Reuters.
Міністр оборони Британії Бен Воллес розповів, що дав наказ військовим кораблям HMS Montrose та HMS Defender підготуватися до повернення в Ормузьку протоку для супроводження всіх суден, які йтимуть під британським торговим прапором.
«Зараз уряд вживатиме всіх необхідних заходів для захисту наших кораблів і громадян», - сказав він.
В ніч на п’ятницю, 3 січня, командувач спецпідрозділу «Ель-Кудс» іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані та заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були знищені в результаті ракетного удару в районі аеропорту Багдада. Наказ про ліквідацію віддав особисто президент США Трамп.
Пізніше з’явилася інформація про те, що у зв’язку з посиленням напруженості на Близькому Сході після ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані США відправлять у регіон додатковий військовий контингент у складі 3 тисяч осіб.
Як повідомлялося, постпред Ірану в ООН назвав вбивство Сулеймані оголошенням війни.
Американське оборонне відомство стверджує, що удар носив оборонний характер і мав на меті захистити військовослужбовців США, дислокованих в Іраку і інших країнах.