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    Британія посилює заходи безпеки в Ормузькій протоці

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    Британія посилює заходи безпеки в Ормузькій протоці - Британія посилює заходи безпеки в Ормузькій протоці
    Британія посилює заходи безпеки в Ормузькій протоці
    Фото: З відкритих джерел

    Військові кораблі супроводжуватимуть судна, що йдуть під британським прапором

    Військово-морські сили Британії посилять заходи безпеки у Ормузькій протоці на фоні напруження в регіоні після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.

    Про це повідомляє Reuters.

    Міністр оборони Британії Бен Воллес розповів, що дав наказ військовим кораблям HMS Montrose та HMS Defender підготуватися до повернення в Ормузьку протоку для супроводження всіх суден, які йтимуть під британським торговим прапором.

    «Зараз уряд вживатиме всіх необхідних заходів для захисту наших кораблів і громадян», - сказав він.

    В ніч на п’ятницю, 3 січня, командувач спецпідрозділу «Ель-Кудс» іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані та заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були знищені в результаті ракетного удару в районі аеропорту Багдада. Наказ про ліквідацію віддав особисто президент США Трамп.

    Пізніше з’явилася інформація про те, що у зв’язку з посиленням напруженості на Близькому Сході після ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані США відправлять у регіон додатковий військовий контингент у складі 3 тисяч осіб.

     Читайте також: Чому США підірвали одного з лідерів Ірану і друга Путіна Касема Сулеймані.

    Як повідомлялося, постпред Ірану в ООН назвав вбивство Сулеймані оголошенням війни.

    Американське оборонне відомство стверджує, що удар носив оборонний характер і мав на меті захистити військовослужбовців США, дислокованих в Іраку і інших країнах.

    США Іран ООН військові Велика Британія
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