Великдень під час війни. Церква дала роз'яснення українцям

Священний Синод дозволив проводити святкові богослужіння в такий час, щоб не порушувати комендантську годину

Українцям пояснили, як будуть відбуватися Великодні богослужіння цього року. Адже звичний алгоритм церковної святкової служби зазнав змін через воєнний стан на території України, пояснила прес-служба Київської Митрополії Української Православної Церкви.

Зокрема, Священний Синод ПЦУ дозволив встановлювати час початку богослужінь Страсної седмиці та на Великдень так, щоби їх початок та завершення не припадали на період комендантської години.

Особливо це стосується прифронтових регіонів.

Також Синод благословив розпочати Великоднє богослужіння не опівночі, а ранком в неділю, після завершення комендантської години.

В монастирях, які мають закриту територію і доступ до яких буде обмежений на час дії комендантської години, богослужіння звершуються відповідно до рішення керівництва монастиря, з урахуванням загальних норм.

В місцевостях, де не спостерігається підвищена небезпека через бойові дії та обстріли з боку російських військ, духовенство може звернутися до органів місцевої влади за роз’ясненням щодо можливості зміни режиму комендантської години на Великодню ніч і ухвалювати рішення щодо розкладу служб з дотриманням такого режиму.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли в Україні святкують Великдень 2022 року.

Для українців Великдень – це не тільки писанки й смачна паска. Це свято, коли слідують традиціям.



