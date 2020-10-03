На Донеччині правоохоронці проводять рейди та виявляють порушників (фото)



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У результаті рейду було виявлено і вилучено алкогольної та тютюнової продукції на суму майже 150 тисяч гривень Фото: Держприкордонслужба

Спільні рейди відбуваються у районі проведення ООС

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Так, учора, 2 жовтня, міжвідомча група у складі представників Держприкордонслужби, СБУ, ЗСУ, НГУ, Нацполіції та ДФС провела в населених пунктах Бахмутського району Донецької області контрдиверсійні та профілактичні заходи.

Пресслужба зазначає, що у ході заходів проведено 147 поадресних перевірок та оглянуто 151 автотранспортний засіб. У результаті рейду було виявлено і вилучено алкогольної та тютюнової продукції на суму майже 150 тисяч гривень.

Окрім того, правоохоронці виявили два транспортних засоби, які переміщували з порушенням законодавства близько 10 тонн дизельного пального. Вартість виявленого вантажу разом з автомобілями становить близько 987 тис. грн.

Нагадаємо, у Закарпатській області Служба безпеки України викрила громадянина Російської Федерації при спробі ввезення в країну вогнепальної зброї. Росіянин намагався її приховати у дитячих іграшках.

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