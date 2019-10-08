Разумков заявив, що бойовики «ДНР» і «ЛНР» змінили позицію щодо домовленостей у Мінську



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Дмитро Разумков Фото: Главком

Росія створює перепони, щоб затягнути процес врегулювання ситуації на Донбасі, зазначив Разумков.

Представники так званих «ДНР» і «ЛНР» змінили свою позицію щодо досягнутих домовленостей у Мінську.

Про це сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі Свободи слова на ICTV.

«Ми бачимо зміну позиції у представників так званих «ДНР» і «ЛНР», я впевнений, що створюватимуться й інші перепони, щоб затягнути цей процес… бо дехто на цьому непогано заробляє як в економічному, та і в політичному сенсі», — повідомив Разумков.

Спікер парламенту також розповів про червоні лінії України щодо проведення виборів на Донбасі.

«Якщо ми говоримо про безпекову складову – це одна з основних передумов для проведення виборів. Тому що провести вибори, коли там будуть озброєнні люди, це будуть не вибори. Там має бути доступ українських партій, там мають бути українські ЗМІ», — підкреслив Разумков.

Нагадаємо, у неділю на Майдані Незалежності відбулося віче «Зупинимо капітуляцію!».

Раніше повідомлялося, що питання щодо закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей не буде виноситися на референдум.

Як відомо, президент Володимир Зеленський заявив, що Верховна Рада розробить новий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Також він повідомив, що «формула Штайнмаєра» щодо дії закону про особливий статус Донбасу та розведення військ на трьох ділянках і всі пункти Мінських угод будуть розглядатися на саміті Нормандської четвірки.