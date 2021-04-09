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    Транспортний скандал у Миколаєві: 50% маршруток не виходять на рейси

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    У Миколаєві транспорт їздить тільки у визначені години &ndash; з 6:30 до 9:00, а також з 16:30 до 19:00 - Транспортний скандал у Миколаєві: 50% маршруток не виходять на рейси
    У Миколаєві транспорт їздить тільки у визначені години – з 6:30 до 9:00, а також з 16:30 до 19:00
    Фото: «Новости N»

    «Це просто шкідництво. Це мародерство», – мер Миколаєва обурений на маршрутчиків, які не хочуть працювати

    У Миколаєві у зв’язку з введенням карантинних обмежень на маршрути не виходять близько 50% приватних мікроавтобусів – через це виникають черги. Про це в етері програми «Добрий вечір» розповів Миколаївський міський голова Олександр Сенкевич, пише видання «Новости N».

    Сенкевич назвав таку поведінку перевізників мародерством і шантажем.

    «Ми звернулися до всіх підприємств, вони організовують перевезення. Близько 50% маршруток відмовилися виходити на маршрути. Незважаючи на те, що в місті склалася така ситуація, і потрібно допомагати, дехто вирішив шантажувати місто й не вивести транспорт на дороги. Звучить історія щодо підвищення тарифу. Але підвищення тарифу – це регуляторний акт, і навіть якщо ми ухвалимо це рішення на виконкомі, то воно почне діяти через два місяці. Фактично, те, що ми бачимо, це шантаж», – розповів мер.

    Сенкевич нагадав, що найбільшу кількість пасажирів маршрутки в Миколаєві перевозять якраз під час годин пік: вранці і ввечері. Вдень, як правило, більшість сходять із маршрутів.

    «Я не розумію, навіщо в такому випадку це зараз робити. Це просто шкідництво. Це мародерство. Ніхто не просить маршрутки відвезти людей і їздити порожніми по місту – розвезли і ставте машину. І коли в місті, у країні важка ситуація, і треба один одного підтримувати, вони навпаки створюють проблеми. Добре. Цього року будемо грати новий конкурс, будемо встановлювати правильні умови тим, хто шкодить місту», – пообіцяв міський голова.

    У Миколаєві через обмеження роботи громадського транспорту спостерігаються величезні черги на зупинках та затори на дорогах. Особливо напружена ситуація у віддалених мікрорайонах.

    У Миколаєві транспорт їздить тільки у визначені години – з 6:30 до 9:00, а також з 16:30 до 19:00. Для проїзду потрібно обовʼязково мати не лише перепустку, а й документи, що посвідчують особу.

    Нагадаємо, в Миколаєві введено жорсткий карантин – закриті всі спортивно-розважальні заклади, кафе і ресторани працюють лише на винос, бюджетна сфера перейшла на дистанційну форму роботи, а школи на навчання. Також обмежена робота дитсадків – вони відкриті лише для тих дітей, батьки котрих працюють на підприємствах критичної інфраструктури.

    Теги: історія дороги бізнес мер Миколаїв транспорт місто перевезення Олександр Сенкевич
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