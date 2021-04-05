Карантин у Миколаєві: у місті виник транспортний колапс (відео)

У Миколаєві таксисти підвищили плату за проїзд

У Миколаєві через обмеження роботи громадського транспорту у зв’язку з карантином, вранці 5 квітня спостерігалися величезні черги на зупинках та затори на дорогах. Про це повідомляє «Укрінформ».

Особливо напружена ситуація у віддалених мікрорайонах. Скажімо, люди з Корабельного району, багато хто з яких працює в центральних частинах міста, провели в очікуванні по годині-півтори.

Місцева журналістка Наталія Барбарош виклала на своїй сторінці у Facebook фото та відео свого доїзду на роботу, який зайняв у неї півтори години.





Краща ситуація на проспекті Центральному – тут ходить комунальний транспорт, тому виїхати було значно простіше.

У соцмережах повідомляють, що таксисти скористалися ситуацією і підвищили плату за проїзд.

Нагадаємо, в Миколаєві введено жорсткий карантин – закриті всі спортивно-розважальні заклади, кафе і ресторани працюють лише на винос, бюджетна сфера перейшла на дистанційну форму роботи, а школи на навчання. Також обмежена робота дитсадків – вони відкриті лише для тих дітей, батьки котрих працюють на підприємствах критичної інфраструктури.

У Миколаєві транспорт їздить тільки у визначені години – з 6:30 до 9:00, а також з 16:30 до 19:00. Для проїзду потрібно обовʼязково мати не лише перепустку, а й документи, що посвідчують особу.

Загалом в Миколаївській області зареєстровано 53 564 хворих на коронавірус, із них 385 за останню добу.