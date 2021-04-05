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    Карантин у Миколаєві: у місті виник транспортний колапс (відео)

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    У Миколаєві із 24 березня введено жорсткий карантин - Карантин у Миколаєві: у місті виник транспортний колапс (відео)
    У Миколаєві із 24 березня введено жорсткий карантин
    Скріншот фото: відео Наталія Барбарош

    У Миколаєві таксисти підвищили плату за проїзд

    У Миколаєві через обмеження роботи громадського транспорту у зв’язку з карантином, вранці 5 квітня спостерігалися величезні черги на зупинках та затори на дорогах. Про це повідомляє «Укрінформ».

    Особливо напружена ситуація у віддалених мікрорайонах. Скажімо, люди з Корабельного району, багато хто з яких працює в центральних частинах міста, провели в очікуванні по годині-півтори.

    Місцева журналістка Наталія Барбарош виклала на своїй сторінці у Facebook фото та відео свого доїзду на роботу, який зайняв у неї півтори години.



    Краща ситуація на проспекті Центральному – тут ходить комунальний транспорт, тому виїхати було значно простіше.

    У соцмережах повідомляють, що таксисти скористалися ситуацією і підвищили плату за проїзд.

    Нагадаємо, в Миколаєві введено жорсткий карантин – закриті всі спортивно-розважальні заклади, кафе і ресторани працюють лише на винос, бюджетна сфера перейшла на дистанційну форму роботи, а школи на навчання. Також обмежена робота дитсадків – вони відкриті лише для тих дітей, батьки котрих працюють на підприємствах критичної інфраструктури.

    У Миколаєві транспорт їздить тільки у визначені години – з 6:30 до 9:00, а також з 16:30 до 19:00. Для проїзду потрібно обовʼязково мати не лише перепустку, а й документи, що посвідчують особу.

    Загалом в Миколаївській області зареєстровано 53 564 хворих на коронавірус, із них 385 за останню добу.

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    Теги: громадський транспорт Миколаїв карантин транспорт коронавірус
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