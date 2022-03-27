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    Події в Україні

    Пекельний день на Луганщині, серед загиблих є дитина (фото)

    Внаслідок обстрілі пошкоджено чотири багатоквартирних будинки - Пекельний день на Луганщині, серед загиблих є дитина (фото)
    Внаслідок обстрілі пошкоджено чотири багатоквартирних будинки
    фото: Сергій Гайдай/Facebook

    Обстріли території Луганської області тривають

    Сєвєродонецька громада на Луганщині перебуває під щільними обстрілами окупантів. У Борівському, що близько 15 км від Сєвєродонецька, загинула дитина, двоє осіб постраждали, з них одна дитина. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    За його словами, сьогодні пекельний день для прилеглих сіл Сєвєродонецької громади, самого обласного центру, Рубіжного, Лисичанська. Окупанти гатять по мирному населенню весь день.

    «Внаслідок потужних обстрілів пошкоджено близько 12 об’єктів, з них чотири багатоквартирних та п’ять приватних житлових будинків, продовольчий склад у Сєвєродонецьку, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури… Обстріли спричинили три великі пожежі в області. Було врятовано та евакуйовано шість людей, які потрапили під обстріли», - розповів Гайдай.

    Він додав, що обстріли на території Луганської області тривають, і закликав бути в укриттях.

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    Пекельний день на Луганщині, серед загиблих є дитина (фото)
    Пекельний день на Луганщині, серед загиблих є дитина (фото)

    Нагадаємо, через обстріли на Луганщині розпочалися лісові пожежі.

    Також Росія продовжує використовувати в Україні заборонені фосфорні бомби.

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    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація #stoprussia
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    Пекельний день на Луганщині, серед загиблих є дитина (фото)