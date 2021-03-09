«Це нормально – мати вібратор». Милованов прокоментував звільнення працівниці ЦВК

Милованов зазначив, що новину про вібратор не мають обговорювати на національному рівні

Радник глави Офісу президента України Тимофій Милованов в етері телеканалу «Україна 24» прокоментував ситуацію, унаслідок якої помічниця голови Центрвиборчкому України з комунікацій Анжела Яременко звільнилася з роботи.

Милованов зазначив, що цькувати людей за сексуальну іграшку неприйнятно. «Це нормально – мати вібратор, нічого тут такого немає. Це просто показує відсталість частини нашого суспільства в питанні сексуальної освіти», – сказав Милованов.

Він зазначив, що новину про вібратор не мають обговорювати на національному рівні. «Я 15 років тому працював у Німеччині. Для мене тоді, як для українця, було шоком: я займався йогою на вулиці, по діагоналі був гей-клуб, а навпроти – секс-шоп, і ще по діагоналі – церква. І вони всі разом, буквально 10 метрів один від одного, якось уживалися. А в нас ледве щось – вібратор собі хтось купив – усе, новина рівня національних», – сказав Милованов.

Нагадаємо, Главком першим розповів, як Анжела Єременко вчила правильно купувати сексуальні іграшки. Жінка розповіла про зламаний вібратор, який їй подарували до Дня Валентина. Така тема викликала шквал негативу у деяких користувачів соцмережі.

Через декілька днів вона повідомила, що звільняється з відомства. Причиною цього стало цькування. Єременко написала, що ухвалила таке рішення, бо хоче бути відкритою, а також через те, що команда, яку вона створила, має продовжити роботу, «не наражаючись на ризики нових вкидань та атак».