«Це помста». СNN розповів, чому Трамп не визнає перемогу Байдена

Джерело CNN: Поки що Дональд Трамп не готовий визнати свою поразку, та через тиждень його позиція може змінитися

Дональду Трампу важко програти, особливо з огляду на історію взаємних стосунків з демократами

Президент США Дональд Трамп затягує процес передачі влади щоб помститися демократам за їхні висловлювання про нелегітимність виборів у 2016 році та «російське розслідування». Про це повідомляє CNN із посиланням на джерело, близьке до президента.

Джерело стверджує, що Трамп пручається через невдоволення тим, що Гіларі Клінтон і колишній президент США Барак Обама заявляли, що Росія втрутилася у вибори 2016 року та могла вплинути на їхні результати.

«Для Трампа важко програти Джо Байдену, якого він під час передвиборної кампанії неодноразово називав недостойним противником», – стверджує джерело.

Оточення Трампа закликало президента визнати поразку або хоча б розблокувати процес поступової передачі влади.

«Через тиждень або 10 днів позиція Трампа може змінитися. Але поки що президент не готовий визнати свою поразку», – розповів співрозмовник каналу.

У 2019 року спецпрокурор Роберт Мюллер оголосив, що кількарічне розслідування ймовірного втручання РФ у вибори 2016 року не виявило ознак змови штабу республіканців та росіян. Після програшу Клінтон на цьому наполягали представники демократів.

Спецпрокурор також не висунув обвинувачень Трампу в перешкоджанні правосуддю, залишивши це питання на розсуд генпрокурора, який дійшов висновку, що для висунення президентові звинувачень немає достатніх підстав.

У 2016 році Трамп переміг Клінтон лише завдяки перевазі у Колегії виборників, адже у демократка отримала на три мільйони більше голосів виборців у загальнонаціональному масштабі.

15 листопада Трамп вперше опосередковано визнав перемогу Байдена, але додав, що демократу це вдалося завдяки «фальсифікаціям».

За результатом підрахунку голосів, переможцем президентських виборів стає кандидат від демократичної партії Джо Байден з 306 голосами виборників. Чинний президент Дональд Трамп набирає 232 голоси.

Трамп відмовляється визнавати перемогу суперника та говорить про фальсифікації. Республіканці вже анонсували судові позови у штатах, де розрив був мінімальний.

Підтримав Трампа і держсекретар США Майк Помпео, який фактично оголосив про перемогу президента на виборах 3 листопада.

Трамп має реальні шанси повернутися до Білого дому у 2024 році, після наступних президентських виборів у США. Про це зокрема свідчить потужна підтримка Трампа на виборах 2020 року, яка може зберегтися і до наступних виборів. Наразі у середовищі республіканців немає яскравою постаті, яка могла б суперничати з Трампом по популярності.

На думку оглядачів, для цього Трамп повинен визнати поразку та забезпечити плавний перехід влади до команди Джо Байдена. Інший варіант поведінки лише зашкодить йому у майбутньому та відштовхне прихильників.