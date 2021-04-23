Кремль назвав тему, яку Путін не збирається обговорювати з Зеленським

Речник Путіна каже, що такої теми як Крим – не існує

У разі зустрічі президентів України та Росії питання окупованого Криму не обговорюватиметься. Про це сьогодні заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

«Президент сам сказав, що можна говорити саме про двосторонні відносини, такої теми, як Крим, не існує. Тому тут нічого обговорювати», – сказав він.

Також Пєсков відповів на питання про те, чи не ускладнює відносини з Білоруссю невизнання Мінськом Криму російським.

«Це суверенне право Білорусі, це зовсім не ускладнює», – сказав він.

Напередодні Путін відповів Зеленському на пропозицію зустрітися на Донбасі. Він сказав, що готовий зустрітися в Москві.

«Останнім часом чинне керівництво України зробило дуже багато кроків, що руйнують російсько-українські відносини ... Якщо мова йде про розвиток двосторонніх відносин, то, будь ласка, ми приймемо президента України в Москві в будь-який зручний для нього час», – сказав Путін.

Як писав «Главком», президент України Володимир Зеленський у зверненні 20 квітня запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися «в будь-якій точці Донбасу, де йде війна».

21 квітня Путін під час звернення до Федеральних зборів сказав, що РФ має свої інтереси в межах міжнародного права. За його словами, Москва завжди «знайде шлях відстояти свою позицію». Путін заявив про те, що не хоче спалювати мости з країнами Заходу, водночас пригрозив країнам.

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