«Час згаяно». Співвласник приватної клініки закликав владу посилити обмежувальні заходи у зв’язку з коронавірусом

У разі широкого поширення короновірусу в Україні приватні лікарні не зможуть вирішити проблему нестачі апаратів штучної вентиляції легень

Співвласник приватної клініки «Оберіг» Віктор Рибчук переконаний – кордони треба закривати терміново, просто зараз, без дводобового відтермінування

Україна продовжує запроваджувати обмеження задля недопущення епідемії коронавірусу Covid-19. Позавчора був оголошений карантин на всій території країни, столична влада одразу заборонила працювати дитячим садочкам, школам, вишам, театрам, кінотеатрам та розважальним центрам. Сьогодні за результатами засідання Ради національної безпеки та оборони її секретар Олексій Данілов оголосив, що через 48 годин Україна закриє кордон для іноземних громадян на два тижні. Данілов також повідомив, що всі пункти пропуску будуть мати експрес-тести для перевірки на коронавірус. За два тижні залежно від того, як розвиватиметься ситуація, на засіданні РНБО буде ухвалене наступне рішення.

Співвласник приватної клініки «Оберіг» Віктор Рибчук переконаний – кордони треба закривати терміново, просто зараз, без дводобового відтермінування. «Необхідне закриття кордонів, перекриття авіа- та наземного сполучення. Громадяни мають повернутися лише тоді, коли країна зможе проводити тестування не експрес-системами, а системами для раннього виявлення».

Співвласник приватної клініки «Оберіг» Віктор Рибчук наголошує: українська влада марнує час і запізнюється із реагуванням на ситуацію із поширенням Covid-19 ледь не на місяць

Власне, необхідно терміново закупити достатню кількість діагностичних тест-систем. «Не експрес-тест систем, а тестів, які на ранніх стадіях дають можливість підтвердити або спростувати діагноз Covid-19. В Кореї виконано майже 300 тис. таких досліджень, у Великобританії є потенціал щодня проводити до 10 тисяч досліджень. А ми?», - запитує він.

У відповідь на уточнююче запитання «Главкому» про те, чим ці тести відрізняються один від одного, Рибчук зацитував перші пункти інструкції до експрес-тесту: «Перше - результат тесту не можна брати за основу при постановці діагнозу. Друге - на ранніх стадіях захворювання результат тесту може бути негативним. І третє - через обмеження методу виявлення негативного результату тесту цього реагенту не можна виключати можливість зараження».

«Те, що відбулося в аеропорту «Бориспіль», - це злочин. Провели експрес-тестування прибулих громадян. На ранніх стадіях захворювання, повторюся, ці тести можуть показати негативний результат», - додав він у коментарів «Главкому».

Рибчук наголошує: українська влада марнує час, запроваджує напівміри і запізнюється із реагуванням на ситуацію із поширенням Covid-19 ледь не на місяць. Відповідний допис, який рясніє знаками оклику, Рибчук опублікував у себе на сторінці у Facebook.

«Рішення про заборону вивозу санітарно-гігієнічних виробів приймаємо 12.03. Із запізненням на місяць! І, так в усьому! Тест-систем в достатній кількості не маємо. Експрес-системи не рахуйте – прочитайте до них інструкцію. Розмова із чиновниками різного рівня – не панікуйте! ...Закликаю негайно до дії», - пише Рибчук.

Як писав «Главком», українські виробники продали медичні маски та інші захисні витратні матеріали на експорт, і на момент офіційної появи хворих на коронавірус на території нашої держави необхідні медичні виробі виявилися дефіцитним товаром. До прикладу, на відсутність можливості придбати маски скаржився міський голова Дніпра Борис Філатов. У Чернівцях у лютому в аптечних мережах майже не було масок – люди розкупили їх блоками, а нових поставок немає.

У коментарі «Главкому» співвласник приватної клініки «Оберіг» Віктор Рибчук наголосив: запроваджених заходів зі стримування епідемії недостатньо. На його думку, необхідно починати зі змін до законодавства, і у першу чергу - щодо відповідальності керівників підприємств різних форм власності за недотримання заходів карантину. «Можна безвідповідально ставитися до свого здоров’я, це персональне рішення кожного, але не можна наражати на смертельну небезпеку громадян», - підкреслив він.

Рибчук наголошує, що закупити потрібно не лише засоби захисту, а й апарати штучної вентиляції легень. Для того, щоб мати можливість обладнати лікарні необхідною кількістю таких апаратів, топ-менеджер приватної клініки пропонує ухвалити зміни до законодавства. «У більшості виробників апаратів, які зареєстровані в Україні, немає змоги надати достатню кількість апаратів. Постає питання завезення відповідної якості незареєстрованих апаратів. Необхідно на законодавчому рівні відмінити тендерні процедури», - наголосив він.

Важливий момент: у разі епідемії та нестачі апаратів штучної вентиляції легень приватні лікарні, яких, здавалося б, чимало по країні, не зможуть вирішити цю проблему. «Поставити такі апарати можна лише у спеціальних медичних закладах, де є палати інтенсивної терапії. Приватні медичні заклади – це на 99% і більше – невеликі кабінети. Це великі наркозні апарати, які можуть працювати впродовж діб. І це дуже дорогі апарати. Приватних клінік, які могли б собі такі дозволити, можна перерахувати на пальцях однієї руки», - прокоментував «Главкому» співвласник іншої приватної лікарні, «Гармонія здоров’я», Вадим Козлов.

Наступним наднеобхідним кроком, на думку фахівців приватної медицини, є посилення карантинних заходів на території України. «Так, це непопулярно, але краще це зробити зараз, ніж тоді, коли буде запізно. Закриття молів, ресторанів, ринків, магазинів – за виключенням точок продажу продовольчих товарів. Потрібно також вирішити проблему громадського транспорту. Для цього потрібно зменшити навантаження на нього за рахунок переведення офісних працівників на дистанційну роботу», - пояснив Рибчук. Він також наголосив на необхідності внесення коректив в алгоритми дій медперсоналу в умовах поширення китайського коронавірусу. «Якщо залишити чинні, можна залишити лікарні без працівників, і не буде кому лікувати хворих. Саме це трапилось у ряді країн», - зазначив він.

Як повідомлялося, у Китаї станом на сьогодні від коронавірусу вже померли 22 лікарі. Один із них – той, хто запідозрив появу нового захворювання задовго до того, як КНР офіційно про нього оголосив.

Наталія Сокирчук, «Главком»