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    Частина депутатів фракції «Слуга народу» виступили за звільнення Авакова

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    Частина депутатів фракції «Слуга народу» виступили за звільнення Авакова
    Фото: Главком

    За словами джерела, питання майбутнього Авакова на даний момент є центральною проблемою при погодженні кандидатур в новий уряд

    У фракції «Слуга народу» частина депутатів проти того, щоб Арсен Аваков залишався в уряді на посаді міністра внутрішніх справ або який-небудь інший. Про це розповіли кілька співрозмовників у «Слузі народу», пише РБК-Україна.

    За словами одного з джерел, питання майбутнього Авакова на даний момент є центральною проблемою при погодженні кандидатур в новий уряд.

    Нагадаємо, раніше голова підготовчої депутатської групи та лідер партії «Слуга народу» Дмитро Разумков заявив, що питання звільнення Авакова буде вирішувати новий прем'єр-міністр. При цьому Разумков зазначив, що в нинішньому порядку денному є питання призначення нового прем'єра та складу уряду.

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    Також повідомлялось, що в середу, 28 серпня, під стінами Офісу президента пройшла акція протесту за звільнення Авакова з посади міністра внутрішніх справ.

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    Частина депутатів фракції «Слуга народу» виступили за звільнення Авакова
    Частина депутатів фракції «Слуга народу» виступили за звільнення Авакова
    Частина депутатів фракції «Слуга народу» виступили за звільнення Авакова
    Частина депутатів фракції «Слуга народу» виступили за звільнення Авакова
    Частина депутатів фракції «Слуга народу» виступили за звільнення Авакова
    Частина депутатів фракції «Слуга народу» виступили за звільнення Авакова
    Частина депутатів фракції «Слуга народу» виступили за звільнення Авакова

    В акції взяли участь кілька сотень протестувальників, які звинуватили главу МВС у провалі реформи поліції і перешкоджання розслідування низки нападів і вбивств громадських активістів.

     

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