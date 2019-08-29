Частина депутатів фракції «Слуга народу» виступили за звільнення Авакова



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Фото: Главком

За словами джерела, питання майбутнього Авакова на даний момент є центральною проблемою при погодженні кандидатур в новий уряд

У фракції «Слуга народу» частина депутатів проти того, щоб Арсен Аваков залишався в уряді на посаді міністра внутрішніх справ або який-небудь інший. Про це розповіли кілька співрозмовників у «Слузі народу», пише РБК-Україна.

За словами одного з джерел, питання майбутнього Авакова на даний момент є центральною проблемою при погодженні кандидатур в новий уряд.

Нагадаємо, раніше голова підготовчої депутатської групи та лідер партії «Слуга народу» Дмитро Разумков заявив, що питання звільнення Авакова буде вирішувати новий прем'єр-міністр. При цьому Разумков зазначив, що в нинішньому порядку денному є питання призначення нового прем'єра та складу уряду.

Також повідомлялось, що в середу, 28 серпня, під стінами Офісу президента пройшла акція протесту за звільнення Авакова з посади міністра внутрішніх справ.

В акції взяли участь кілька сотень протестувальників, які звинуватили главу МВС у провалі реформи поліції і перешкоджання розслідування низки нападів і вбивств громадських активістів.