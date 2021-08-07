Радник Зеленського розповів, на що спрямують допомогу від МВФ

Гроші підуть на подушку безпеки для України

Частина допомоги від Міжнародного валютного фонду може бути заведена в золотовалютні резерви НБУ, щоб створити додаткову подушку безпеки для України. При цьому тільки частина коштів буде використана в цьому році. Про заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко в ефірі «Україна 24».

«Зараз дискусія триває. Але як я розумію ситуацію, частина цих коштів може бути заведена в золотовалютні резерви НБУ, щоб створити додаткову подушку безпеки для країни. Частина цих коштів буде використана в цьому році, але значна частина буде використана в наступному році», – заявив він.

За словами радника Зеленського, мова йде про використання цих коштів не на поточне споживання, а про використання коштів, щоб стимулювати економічний розвиток в країні в середньому і довгостроковому періоді часу.

«Це означає, що їх треба витрачати на те, що дає так званий синергічний додатковий ефект», – додав він.

Нагадаємо, МВФ 2 серпня остаточно затвердив виділення з резервних активів 650 млрд доларів. З них 2,7 млрд доларів передбачені для України.

Ці гроші не пов’язані з програмою співробітництва України з Фондом, отже їхнє отримання є безумовним.

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