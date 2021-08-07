  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Радник Зеленського розповів, на що спрямують допомогу від МВФ

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Радник Зеленського розповів, на що спрямують допомогу від МВФ
    Фото з відкритих джерел

    Гроші підуть на подушку безпеки для України

    Частина допомоги від Міжнародного валютного фонду може бути заведена в золотовалютні резерви НБУ, щоб створити додаткову подушку безпеки для України. При цьому тільки частина коштів буде використана в цьому році. Про заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко в ефірі «Україна 24».

    «Зараз дискусія триває. Але як я розумію ситуацію, частина цих коштів може бути заведена в золотовалютні резерви НБУ, щоб створити додаткову подушку безпеки для країни. Частина цих коштів буде використана в цьому році, але значна частина буде використана в наступному році», – заявив він.

    За словами радника Зеленського, мова йде про використання цих коштів не на поточне споживання, а про використання коштів, щоб стимулювати економічний розвиток в країні в середньому і довгостроковому періоді часу.

    «Це означає, що їх треба витрачати на те, що дає так званий синергічний додатковий ефект», – додав він.

    Нагадаємо, МВФ 2 серпня остаточно затвердив виділення з резервних активів 650 млрд доларів. З них 2,7 млрд доларів передбачені для України.

    Ці гроші не пов’язані з програмою співробітництва України з Фондом, отже їхнє отримання є безумовним.

    Читайте також:
    Теги: Олег Устенко МВФ гроші мова Україна радник НБУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Радник Зеленського розповів, на що спрямують допомогу від МВФ