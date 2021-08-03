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    Подарунок до Дня Незалежності. МВФ затвердив виділення Україні $2,7 млрд

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    Рішення про виділення Україні грошей набуде чинності 23 серпня - Подарунок до Дня Незалежності. МВФ затвердив виділення Україні $2,7 млрд
    Рішення про виділення Україні грошей набуде чинності 23 серпня
    Колаж: ua.news

    Керуючі МВФ більшістю голосів фінально затвердили алокацію спеціальних прав запозичення на $650 млрд

    Міжнародний валютний фонд (МВФ) затвердив виділення з резервних активів $650 млрд доларів. Із них $2,7 млрд передбачені для України. Про це сьогодні вранці повідомив у Facebook заступник виконавчого директора від України у МВФ Владислав Рашкован.

    «Ввечері 2 серпня керуючі МВФ більшістю голосів фінально затвердили алокацію спеціальних прав запозичення на $650 млрд, з яких Україна безоплатно та безумовно отримає понад $2,7 млрд», – написав Рашкован.

    Рішення про виділення грошей набуде чинності 23 серпня.

    «Це гарний подарунок для України, і ми його отримаємо ще й до 30-річчя Незалежності», – додав Рашкован.

    Як повідомлялося, МВФ скеровує $650 млрд на відновлення економіки.

    Нагадаємо, нещодавно стало відомо, коли місія МВФ повернеться в Україну.

    Наприкінці липня президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова отримати транш МВФ.

    Раніше виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс назвав умову для отримання Україною другого траншу макрофінансової допомоги.

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    Теги: МВФ економіка гроші Україна фінанси Владислав Рашкован
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    Подарунок до Дня Незалежності. МВФ затвердив виділення Україні $2,7 млрд