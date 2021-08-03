Подарунок до Дня Незалежності. МВФ затвердив виділення Україні $2,7 млрд
Керуючі МВФ більшістю голосів фінально затвердили алокацію спеціальних прав запозичення на $650 млрд
Міжнародний валютний фонд (МВФ) затвердив виділення з резервних активів $650 млрд доларів. Із них $2,7 млрд передбачені для України. Про це сьогодні вранці повідомив у Facebook заступник виконавчого директора від України у МВФ Владислав Рашкован.
«Ввечері 2 серпня керуючі МВФ більшістю голосів фінально затвердили алокацію спеціальних прав запозичення на $650 млрд, з яких Україна безоплатно та безумовно отримає понад $2,7 млрд», – написав Рашкован.
Рішення про виділення грошей набуде чинності 23 серпня.
«Це гарний подарунок для України, і ми його отримаємо ще й до 30-річчя Незалежності», – додав Рашкован.
Як повідомлялося, МВФ скеровує $650 млрд на відновлення економіки.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, коли місія МВФ повернеться в Україну.
Наприкінці липня президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова отримати транш МВФ.
Раніше виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс назвав умову для отримання Україною другого траншу макрофінансової допомоги.