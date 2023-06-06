Частину України очікують грози та дощі: прогноз погоди на 6 червня

На Закарпатті та Прикарпатті вдень передбачається короткочасний дощ

У Києві 6 червня передбачається тепла погода

У вівторок, 6 червня, в частині регіонів України очікуються дощі та грози. Стовпчики термометрів піднімуться до +24 – 26 градусів. Про це повідомив Укргідрометцентр.

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Короткочасні дощі та грози пройдуть у західних областях України: Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій. У північних областях не очікуються опади.

У вівторок погода в Україні буде теплою. На сході вдень очікується від +20 до +24 градусів.

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Найтепліше буде в північних, південних та центральних регіонах: від +23 до +26 градусів.

У Києві 6 червня передбачається тепла погода: стовпчики термометрів удень піднімуться до +26 градусів. Синоптики прогнозують мінливу хмарність та без істотних опадів.