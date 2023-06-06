6 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Цього дня не рекомендується давати нікому в борг грошей
6 червня відзначається День журналіста в Україні, Всесвітній день тетрісу, День кінотеатру просто неба. Віряни вшановують пам'ять преподобного Симеона Стовпника.
День журналіста в Україні
В українських національних традиціях повага до публічного слова завжди була високою. Попри це, журналістика на території України виникла значно пізніше, ніж в країнах Європи. Це пов’язано зі специфічними політичними умовами, адже Україна довго не мала державності, а її територія була розділеною між кількома імперіями.
Провісниками власне української преси історики вважають друковані видання середини XVII століття – так звані «універсали» Війська Запорізького часів гетьманства Івана Виговського. Крім указів і законів, ці видання містили й останні новини. Проте вже на початку XVIII століття вийшов указ Петра I із забороною друкувати будь-що українською мовою, тому про розвиток журналістики в Україні ще довго не йшлося.
Першим вітчизняним виданням з проукраїнським напрямком став харківський журнал «Український вісник». Завдяки його редакторам і авторам публікацій – професорам місцевого університету, письменникам Гулаку-Артемовському, Квітці-Основ’яненку та іншим культурним діячам видання містило новини, статті з етнографії, історії та географії України, переклади й літературні твори, був навіть розділ листування з читачами. У 1825-му, через чотири роки існування, цей журнал було закрито імперською цензурою.
Всесвітній день тетрісу
У 1984 році 6 червня радянський програміст Олексій Пажитнов вигадав комп’ютерну версію гри. Колишній співробітник Обчислювального центру Академії наук СРСР у той час працював над вирішенням набагато складнішої задачі – створення штучного інтелекту та програм розпізнавання мовлення. Перший варіант гри був написаний Олексієм Пажитновим мовою програмування Паскаль спеціально для комп’ютера «Електроніка-60».
День кінотеатру просто неба
6 червня відзначається День кінотеатру просто неба. У 1933 році було відкрито перший кінотеатр у США спеціально для автомобілістів – drive-in-movies. Любителі подорожей на власному авто отримали змогу провести вільний час за переглядом цікавого фільму просто неба. Такий кінотеатр заснував Річард Холлінгсхед. Пізніше подібні заклади виникли у багатьох американських містах.
Простий менеджер з продажів машин в автосалонах Whiz Auto Products реалізував цікаву ідею, але спочатку він доклав багато зусиль, щоб апробувати новий експеримент удома. Річард винайшов оптимальний варіант встановлення екрана таким чином, що його було видно з будь-якого місця майданчика. 6 серпня 1932 року Холлінгсхед відвідав патентне бюро, аби офіційно закріпити авторські права на свій винахід. 16 травня 1933 року патент за номером №1909537 було видано на 17 років. Тепер без дозволу автора заборонялося відкривати аналогічні кінотеатри.
Найцікавішою особливістю винаходу стала заміна стаціонарних крісел на паркувальні місця для машин. 1 червня 1933 Холлінгсхед разом зі своєю кузиною Уоррен Сміт заснував компанію Park-in-Theatres Inc., а 6 червня відкрив перший кінотеатр на вулиці для автомобілістів у рідному місті Кадмен.
Яке релігійне свято
6 червня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Симеона Стовпника. Згідно з церковними переказами, народився він після довгих молитв його матері, яка присягнула, що віддасть дитину на служіння Господу. Ще в дитинстві хлопчик вирізнявся стриманим характером, він навіть не пив грудне молоко в ті дні, коли мати його їла м'ясо. В юності Симеон залишився без батьків, а сам хлопець побачив бачення, після якого пішов до монастиря і підвизався на стовпі.
Відчайдушно боровся чоловік із гріховними думками, спокусами та пристратями, перебуваючи весь свій час у молитві. За свою надзвичайну працю отримав від Господа дар чудотворення і прозорливості. Він міг бачити таємниці майбутнього. Помер Симеон у віці 75 років.
Що не можна робити цього дня
- Не займайтесь важкою домашньою роботою (прибирання, праця на городі чи в полі).
- Не можна скаржитися, навіть найближчим людям не варто розповідати про свої проблеми.
- Заборонено лихословити, лаятися, сваритися і бажати іншим людям зла.
- Не давайте нікому в борг грошей, тому що вже більше їх не побачите.
Народні прикмети і традиції
- Дивилися, який сьогодні день: яскраво світить сонце – чекайте на врожайне літо;
- На небі багато птахів – до хорошої погоди;
- Низько літають птахи – чекайте влітку на сильні дощі;
- Багато комарів – до засухи в літній період;
- 6 червня йде дощ – восени буде багато грибів.
Пам’ятні події 6 червня
- 1523 – Швеція розірвала союз із Данією, Густав Ваза обраний обирається шведським королем.
- 1683 – в британському Оксфорді відкрили перший у світі публічний музей.
- 1768 – козаки під проводом Максима Залізняка вирушили з Холодного Яру під Чигирином у похід проти поляків. Тоді в Україні почалось повстання, що увійшло в історію під назвою Коліївщина і забрало життя до 200 тис. людей.
- 1882 – американець Генрі Сілі запантетував електричну праску.
- 1925 – американський підприємець Волтер Крайслер заснував автомобільну корпорацію Chrysler.
- 1933 – у Нью-Йорк відкрили перший у світі кінотеатр, де фільми можна було дивитися не виходячи з автомобіля. Він був розрахований на 400 автівок.
- 1944 – під час Другої світової у Франції відкрили другий фронт. Під командуванням генерала Ейзенхауера почалась висадка військ союзників по антигітлерівської коаліції.
- 1962 – британський продюсер Джордж Мартін прослухав пісні The Beatles і сказав, що вони «просто-таки кошмарні». Але згодом змінив думку та став продюсером групи до кінця її існування.
- 1981 – зареєстровано перших хворих на СНІД.
- 1990 – Всеукраїнський православний собор у Києві проголосив патріархат УАПЦ і Першим патріархом обрали митрополита Мстислава.
- 1991 – президенту СРСР Михайлу Горбачову вручили Нобелівську премію миру.
- 1994 – авіатроща літака Ту-154 поблизу Сіаня в Китаї – загинуло 160 людей.
- 1998 – на каналі HBO вийшов перший епізод телесеріалу «Секс у великому місті».
- 2012 – проходження Венери по диску Сонця – наступна пара таких явищ відбудеться у 2117 та 2125 роках.
Іменини
Іменини в цей день святкують Григорій, Іван, Микита, Семен, Степан, Стефан, Федір, Ксенія.
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