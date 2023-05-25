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Майже по всій Україні оголошено надзвичайний рівень небезпеки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Майже по всій Україні оголошено надзвичайний рівень небезпеки
Українців попередили про пожежну небезпеку
фото ілюстративне

Також у багатьох областях України оголошено штормове попередження

Протягом 25-27 травня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Винятки становлять Закарпаття, Прикарпаття, Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька області та Крим, а 26-27 травня ще й Одещина.

Майже по всій Україні оголошено надзвичайний рівень небезпеки фото 1

Крім того, сьогодні, 25 травня, у багатьох областях України оголосили штормове попередження.

За даними Українського гідрометцентру, на Лівобережжі, у південній частині нашої країни, в Карпатах та на Закарпатті очікуються грози. Через це оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Нагадаємо, у четвер, 25 травня в Україні практично повсюди – місцями короткочасні дощі та грози. Менша ймовірність опадів завтра – Волинь, Рівненщина, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Житомирська, Чернігівська, Київська області.

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр пожежна небезпека

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