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ПЦУ проситиме владу перенести День захисників і захисниць

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ПЦУ проситиме владу перенести День захисників і захисниць
Митрополит Переяславський і Вишневський Олександр (Драбинко)
фото з відкритих джерел

Також Церква проситиме перенести День української державності

Православна церква України попросить державні органи перенести День захисників і захисниць з 14 на 1 жовтня, коли за новим стилем святкуватимуть Покрову Пресвятої Богородиці. Про це в коментарі «Радіо Свобода» заявив митрополит Переяславський і Вишневський Олександр (Драбинко).

Крім того, Церква проситиме перенести День української державності з 28 на 15 липня.

«У мене була ініціатива звернутися до органів державної влади, у чиїй компетенції це перебуває, про врегулювання з церковним календарем за новим стилем тих свят, які до нього прив’язані», – зазначив митрополит.

Нагадаємо, рішенням Архієрейського Собору помісної Української Православної Церкви під головуванням Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія 24 травня 2023 року затверджено Постанову про календарне питання.

Таким чином з 2023 року українські церкви переходять на новий календар свят. Відтак майже всі звичні для українців церковні свята наставатимуть майже на два тижні раніше за новим стилем, самі ж дати свят є незмінними і такими ж за старим стилем, котрий відстає на тринадцять днів від нового.

До слова, з 1 вересня 2023 року Греко-Католицька церква в Україні також переходить на новий стиль для нерухомих свят зі збереженням чинної Пасхалії.

Читайте також: Церковні свята будемо відзначати по-новому (повний список)
Теги: Українська православна церква свято День захисника України

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