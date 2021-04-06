Чауса з Молдови вивіз військовий аташе посольства України – ЗМІ

Чауса нібито перевезли в Україну у багажнику автомобіля Toyota RAV 4, що належить посольству України

Молдовські ЗМІ називають ім'я українського дипломата, у машині якого нібито вивезли викраденого суддю

За кермом автомобіля Toyota RAV, що належить посольству України у Молдові, в якому нібито вивезли викраденого суддю Миколу Чауса, знаходився військовий аташе посольства Сергій Сметанюк.

Молдовське видання Рoint.md писилається на телеграм-канал Index і повідомляє, що український дипломат прекрасно знає румунську мову.

«Важлива деталь, мандат військового аташе України в нашій країні Сергія Сметанюка закінчується 9 квітня 2021 року, тобто через кілька днів», – пише видання.

ЗМІ з посиланням на джерела, близькі до слідства, повідомляє, що з машини українського диппредставництва перед перетином кордону в пункті пропуску Отач вийшли двоє людей, які перетнули держкордон пішки.

«Не виключено, що після перетину державного кордону відповідних осіб відвезла одна й та ж машина», - роблять припущення журналісти.

Міністр внутрішніх справ Молдови сьогодні заявив, що викрадачі Чауса прибули в країну ще 23 березня.

Раніше заяву щодо викрадення судді Чауса зробила президентка Молдови Мая Санду. Вона вимагає від силовиків пояснень.

Відомо, що Чауса, який перебував у Кишиневі, викрали 3 квітня у центрі Кишинева іноземні громадяни.

Чауса нібито перевезли в Україну у багажнику автомобіля Toyota RAV 4, що належить посольству України. Журналісти, посилаючись на телеграм-канал Index, близький до соціалістів, опублікували зображення автомобіля та фото Миколи Чауса, які начебто були зроблені після викрадення. Водночас редакція «Главкома» звертає увагу, що жодних підтверджень, що ці фото були зроблені після викрадання, ані ЗМІ сусідньої республіки, ані телеграм-канали не надають.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили суддю Чауса в отриманні хабара в розмірі $150 тис. Зазначені кошти були виявлені в двох скляних банках, які суддя особисто закопував у дворі власного дому.

6 вересня Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури України про надання згоди на затримання та арешт судді. Чаус втік з України. Із 11 листопада 2016 року суддя перебував в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.

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