Що стримує Путіна застосувати ядерну зброю: пояснення Грозєва

США та союзники вже готуються до можливого застосування Росією ядерної зброї

Христо Грозєв пояснив, чому президент Росії гальмує із застосуванням ядерної зброї

Болгарський журналіст, головний розслідувач міжнародної групи Bellingcat Христо Грозєв пояснив, чому російський диктатор гальмує із застосуванням ядерної зброї. На його думку, Володимир Путін не впевнений, що усі люди в його оточенні готові виконати цей наказ. Про це він сказав в інтерв'ю з ведучим програми «Грани времени» Муміном Шакіровим.

Грозєв пояснив: якщо Путін ухвалить рішення віддати наказ про використання ядерної зброї, він має бути впевненим, що всі ланцюжком виконають цей наказ.

«Він розуміє: із цих п'яти рук, які мають натиснути послідовно на кнопки, якщо один не виконає, це буде сигналом непокори. І, можливо, навіть фізичною кончиною Путіна. Тому, доки він не буде впевнений, що все виконають, він не віддасть цього наказу», – сказав журналіст.

Розслідувач наголосив, що для силовиків незрозуміло: чи буде Путін при владі за три місяці.

«Тому вони не можуть прийняти з його боку гарантії, що він забезпечить їхню безпеку», – зауважив Грозєв.

Водночас журналіст констатував, що тренувальні польоти урядових бортів углиб країни, які нібито призначені для вивезення перших осіб та членів їхніх сімей у секретні бункери у разі ядерної війни, вже не такі інтенсивні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що депутат Держдуми РФ погрожує світу ядерним ударом. З такими ж погрозами виступав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Тим часом США та союзники вже готуються до можливого застосування Росією ядерної зброї.

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