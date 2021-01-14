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    Через негоду на Закарпатті трапилася низка ДТП

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    В аварії постраждало двоє людей&nbsp; - Через негоду на Закарпатті трапилася низка ДТП
    В аварії постраждало двоє людей 
    Фото: Патрульна поліція Закарпатської області

    Під час ожеледиці на дорогах потрібно бути особливо обережними

    Через складні погодні явища поблизу Мукачева трапилася ДТП із потерпілими. Водій легковика не врахував дорожньої обстановки й зіткнувся з вантажівкою, повідомили в пресслужбі поліції Закарпатської області.

    За попередніми даними, в аварії постраждало двоє людей з Land Cruiser, чоловік та жінка. Їх забрала швидка допомога.

    «Не забувайте про правила дорожнього руху, слідкуйте за дорожньою обстановкою та, за можливості, відмовтеся від поїздок на далеку відстань», – написали в пресслужбі відомства.

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    Через негоду на Закарпатті трапилася низка ДТП
    Через негоду на Закарпатті трапилася низка ДТП
    Через негоду на Закарпатті трапилася низка ДТП
    Фото: Патрульна поліція Закарпатської області

    Також на в’їзді в Мукачево трапилося ще одне ДТП: на трасі «Київ-Чоп» при виїзді з міста зіштовхнулися два легкові авто. На місці події працює поліція для встановлення всіх обставин події. Рух даною ділянкою дороги значно ускладнено.

    «Водіям варто пам’ятати, що під час ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, тому необхідно вибирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу», –  повідомили в поліції. 

    Вони показали відео з Ужгорода, де під час ожеледиці 13 січня трапилося ДТП:

    Зазначимо, що в Мукачево та селах протягом двох днів залучили 15 одиниць техніки для прибирання снігу та використали 133 тонн солі. У четвер, 14 січня, на Закарпатті сніжить. На дорогах ожеледиця. В горах місцями туман. Температура повітря складає 0-5° морозу.

    Складні погодні умови вже спричинили низку ДТП в різних областях України. На дорозі в Київській області під Кагарликом сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів. На трасі Одеса-Київ сталася чергова смертельна ДТП.

    Теги: ДТП прогноз погоди Закарпаття снігопад
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