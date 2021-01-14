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    Через ожеледицю на трасі Одеса-Київ трапилося ДТП. Є загиблий (фото)

    • Розсилка
    Слизька дорога часто стає причиною аварій - Через ожеледицю на трасі Одеса-Київ трапилося ДТП. Є загиблий (фото)
    Слизька дорога часто стає причиною аварій
    Фото: Поліція Одеської області

    Чоловік не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу

    Останнім часом погодні умови на території Одеської області несприятливі для водіїв. Слизька дорога часто стає причиною аварій, в якій гинуть люди.

    На трасі Одеса-Київ сталася чергова смертельна ДТП, повідомили в пресслужбі патрульної поліції.

    У Роздільнянському районі біля села Болгарка водій Hyundai Elantra не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою DAF.

    Чоловік легковика загинув на місці, його дані ще встановлюються, а його 28-річну пасажирку з травмами госпіталізувала бригада швидкої допомоги.

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    Через ожеледицю на трасі Одеса-Київ трапилося ДТП. Є загиблий (фото)
    Через ожеледицю на трасі Одеса-Київ трапилося ДТП. Є загиблий (фото)
    Через ожеледицю на трасі Одеса-Київ трапилося ДТП. Є загиблий (фото)
    Через ожеледицю на трасі Одеса-Київ трапилося ДТП. Є загиблий (фото)
    Фото: Поліція Одеської області

    Наразі поліцейські встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України.

    13 січня через негоду в Одесі автомобіль BMW X5 зіткнувся з автокраном. У ДТП постраждали двоє дітей – хлопчики двох і 14 років, які були пасажирами автівки. Їх доставили в лікарню. 

    У четвер, 14 січня, в Одесі спостерігається хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів, вночі та вранці була ожеледиця.

    Теги: ДТП водій чоловік
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