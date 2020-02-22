На Україну насувається циклон з мокрим снігом та шквальним вітром



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У зв’язку з переміщенням активного циклону очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу

Погодні умови ускладнюватимуть роботу підприємств енергетики, а в Карпатах спричинятимуть порушення та припинення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

В Україні 23-24 лютого очікуються складні погодні умови через шквальний вітер, дощ та мокрий сніг.

Як повідомляє Укргідрометцентр, на Україну насувається циклон з опадами.

«У зв’язку з переміщенням активного циклону очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, вночі 24 лютого у західних, вдень у південно-східних областях місцями значні опади», – йдеться у повідомленні.

В Карпатах, за прогнозами, 23 лютого слід очікувати сніг, вночі 24 лютого значний cніг та хуртовини, на дорогах можливі снігові замети та ожеледиця.

Також синоптики попередили, що в Україні 23 лютого очікується посилення вітру до 15-22 м/с, а 24 лютого місцями, крім північно-східної частини, сильний вітер 25-28 м/с. В Карпатах 24 лютого можливі пориви вітру до 40 м/с.

Зазначається, що ускладнення погодних умов 23 лютого відповідатиме І рівню небезпечності, а 24 лютого – ІІ (помаранчевому) рівню.

Нагадаємо, у більшості областей України очікується погіршення погодних умов.

Як повідомлялося, на Україну насувається аномальне тепло. Синоптики назвали дату.

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