  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    На Україну насувається циклон з мокрим снігом та шквальним вітром

    • Розсилка
    На Україну насувається циклон з мокрим снігом та шквальним вітром

    У зв’язку з переміщенням активного циклону очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу

    Погодні умови ускладнюватимуть роботу підприємств енергетики, а в Карпатах спричинятимуть порушення та припинення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

    В Україні 23-24 лютого очікуються складні погодні умови через шквальний вітер, дощ та мокрий сніг.

    Як повідомляє Укргідрометцентр, на Україну насувається циклон з опадами.

    «У зв’язку з переміщенням активного циклону очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, вночі 24 лютого у західних, вдень у південно-східних областях місцями значні опади», – йдеться у повідомленні.

    В Карпатах, за прогнозами, 23 лютого слід очікувати сніг, вночі 24 лютого значний cніг та хуртовини, на дорогах можливі снігові замети та ожеледиця.

    Також синоптики попередили, що в Україні 23 лютого очікується посилення вітру до 15-22 м/с, а 24 лютого місцями, крім північно-східної частини, сильний вітер 25-28 м/с. В Карпатах 24 лютого можливі пориви вітру до 40 м/с.

    Зазначається, що ускладнення погодних умов 23 лютого відповідатиме І рівню небезпечності, а 24 лютого – ІІ (помаранчевому) рівню.

    Нагадаємо, у більшості областей України очікується погіршення погодних умов.

    Як повідомлялося, на Україну насувається аномальне тепло. Синоптики назвали дату.

    Читайте також:
    «Маємо зиму, як у Греції чи Італії». Головний синоптик країни про зміни клімату
    Укргідрометцентр Україна вітер негода дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ