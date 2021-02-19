Через незаконні автівки держава втратила 100 млн грн. Податківці викрили потужний конвертцентр

Зловмиснили допомагали ввозити в Україну автівки без сплати митних платежів

Співробітники Державної фіскальної служби України ліквідували потужний конвертцентр. Загальний обсяг незаконно проконвертованих ним грошових коштів складає понад 580 млн гривень, ймовірні втрати бюджету – близько 100 млн гривень. Про це повідомили в пресслужбі відомства.

Під час слідства правоохоронці встановили, що група осіб створила так званий центр мінімізації платежів до бюджету, який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки. Під час злочинної діяльності незаконно формувався штучний податковий кредит із ПДВ, завищувалися витрати, безготівкові грошові кошти переводились у готівку, мінімізувались сплати митних платежів.

Фактично впродовж двох років зловмисники через підконтрольні їм підприємства-імпортери та підприємства з ознаками «фіктивності» надавали послуги з ухилення від сплати митних платежів при ввезенні на митну територію України транспортних засобів. Також конвертували кошти із безготівкової форми в готівкову при оформленні договорів купівлі-продажу імпортованих автомобілів.

Заниження митної вартості відбувалось шляхом підміни інвойсів та інших супровідних документів на території Польщі перед перетином митної території України. Ввезені у такий спосіб на територію України авто фактично були власністю фізичних осіб, які придбали їх за готівкові кошти, а документально перебували на балансі транзитних СГД – імпортерів.

Також встановлено, що частина коштів знімалася готівкою з розрахункових рахунків, а частина отримувалася від фізичних осіб – реальних власників автівок як оплату митних платежів при розмитненні транспорту.

«У подальшому незаконно «проконвертована» готівка разом із підробленими первинними документами, передавалась службовим особам СГД реального сектору економіки. «Винагорода» за такі незаконні послуги становила 4–10 % від загальної суми», – йдеться у повідомленні.

Під час проведення обшуків правоохоронці виявили ноутбуки та системні блоки, флешки, мобільні телефони та бухгалтерські документи й чорнові записи, що підтверджують злочинну діяльність «горе-підприємців».

Наразі всі вилучені речі долучені до матеріалів кримінального провадження. Правоохоронці вживають заходи для встановлення інших осіб, причетних до незаконної діяльності.

Раніше податківці викрили у Києві конвертцентр із обігом близько 300 млн грн. Ймовірні втрати бюджету – понад 50 млн гривень.