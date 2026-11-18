Львівська компанія Skeiron разом із громадською організацією «Волинська фундація» відскануює понад 600 га забудови Одеси, що входить до зони ЮНЕСКО, і створить її тривимірні моделі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ініціаторів проєкту.

Які дані отримає місто

Проєкт назвали «Одеський цифровий щит». Фахівці виконають лазерне сканування історичного центру і на його основі створять детальні 3D-моделі фасадів із геодезичною прив'язкою. Ці моделі можна буде не лише роздивлятися, а й вимірювати: будь-який карниз чи балкон можна буде обміряти з комп'ютера.

Готову документацію передадуть установам, які відповідають за збереження спадщини, а цифрові копії зберігатимуться в захищеному сховищі. За задумом авторів, дані допоможуть:

досліджувати забудову;

стежити за станом будівель;

фіксувати пошкодження;

планувати реставрацію.

Наприкінці команда підготує рекомендації, щоб такий самий підхід могли застосовувати в інших регіонах.

На початку жовтня громадська організація «Скейрон» оголосила тендер на закупівлю наземного лазерного 3D-сканера, а також на логістичне забезпечення підготовчих і польових робіт.

Історичний центр Одеси внесли до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 25 січня 2023 року. Тоді ж його включили до переліку спадщини, що перебуває під загрозою.

«Це визнання цінності міста, але й нагадування про небезпеку, перед якою опинилася його архітектура. Щоб мати змогу її зберігати й відновлювати, важливо якомога точніше задокументувати те, що маємо сьогодні», – наголошують у Skeiron.

Будівля Пасажу, яка була зведена за проектом чеського архітектора фото з відкритих джерел

Нова атака на зону ЮНЕСКО

Проєкт оприлюднили напередодні того, як 18 листопада ворог завдав серії ударів по середмістю Одеси реактивними шахедами. За даними начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, загинули четверо людей, ще десятки отримали поранення.

«Чотири підступні удари. Обірвані невинні життя. Десятки поранених. Сьогодні Росія знову била по історичному центру Одеси, який перебуває під охороною ЮНЕСКО», – написав Олег Кіпер.

У центрі міста вибуховою хвилею вибило вікна в житлових будинках, кафе й магазинах, згоріла легкова автівка, пошкоджено ще кілька машин. Рятувальники деблокували трьох людей у квартирах.

Президент Володимир Зеленський повідомив про повторні удари: шахеди знову атакували місце влучання, коли туди вже прибули рятувальники й поліцейські.

Які пам'ятки вже постраждали

Найбільшого удару по історичному центру окупанти завдали в ніч на 23 липня 2023 року. Тоді ракета частково зруйнувала Спасо-Преображенський собор – найбільший православний храм Одеси. Олег Кіпер повідомив про пошкодження 25 пам'яток архітектури. Генеральна директорка ЮНЕСКО Одрі Азуле засудила напад і закликала Росію дотримуватися зобов'язань за міжнародним правом.

Внаслідок удару РФ зазнала пошкоджень низка культурних пам'яток, зокрема Спасо-Преображенський собор – православний храм в Одесі, заснований у 1794 році фото з відкритих джерел

У листопаді 2024 року ЮНЕСКО знову засудило удари по середмістю Одеси, через які постраждали історичні будівлі та школи, і направило на місце експертну місію.

Увечері 31 січня 2025 року балістична ракета влучила в будівлю готелю «Брістоль». Міський голова Геннадій Труханов повідомив, що різного ступеня пошкоджень зазнали близько 15 пам'яток культурної спадщини. Серед них дві пам'ятки національного значення: Філармонія (Нова біржа) та будинок Вучини на Італійській, 19.

Що вже оцифрувала команда Skeiron

Масштабний проєкт #SaveUkrainianHeritage Skeiron запустила в березні 2022 року, щоб зберегти в цифровому вигляді споруди, яким загрожує знищення через війну. У листопаді 2022 року команда оцифрувала екстер'єр та інтер'єр Софійського собору в Києві. Печери Києво-Печерської лаври стали 80-м об'єктом проєкту.

В Одесі компанія вже працювала: з червня по вересень 2025 року вона сканувала Національний академічний театр опери та балету. Цю роботу підтримав Український культурний фонд грантом на 1,2 млн грн. Фахівці поєднували лазерне сканування з фотограмметрією і зробили понад 15 тис. знімків.

Нагадаємо, у листопаді Росія майже щотижня атакує Одесу. Так, 8 листопада внаслідок удару по місту загинула людина, а також загорівся склад із продуктами. Вранці 13 листопада окупанти знову вдарили по Одесі: загинула жінка, ще п'ятеро людей постраждали.