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Експерт позитивно оцінив стан підготовки енергетичних компаній до зими

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Експерт позитивно оцінив стан підготовки енергетичних компаній до зими
«Немає кращих енергетиків, ніж українські інженери, прості робітники, які в надзвичайних умовах все ж таки забезпечують нормальну підготовку до зими»
фото з відкритих джерел

У «Центрі Разумкова» розповіли про підготовку енергетичних компаній до зими

Працюючи у надзвичайних умовах українські енергетики готують енергетичне обладнання до роботи у наступному опалювальному сезоні. Про це повідомив директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко.

«Немає кращих енергетиків, ніж українські інженери, прості робітники, які в надзвичайних умовах все ж таки забезпечують нормальну підготовку до зими. Я вважаю, що ці панічні настрої, які дехто в просторі розвиває, не підлягають серйозному аналізу. Тут я повністю згоден з президентом Володимиром Зеленським, що дійсно зроблено вже багато», – сказав він.

Омельченко зазначив, що в першу чергу зараз проводяться роботи, які стосуються відновлення енергетичних блоків на теплових станціях, а також ремонтні роботи в компанії «Укргідроенерго» та «Енергоатом».

Окремо експерт відзначив компанію ДТЕК, яка вже відремонтувала 13 блоків своїх ТЕС, а ще 7 ремонтує прямо зараз.

«Хоча знову треба сказати, що все відносно. І оскільки не можна відновити, це треба об’єктивно казати, енергетичну систему до того стану, яка була до цих ракетних атак», – наголосив Омельченко. Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що стан готовності країни до опалювального сезону становить майже 60%.

Теги: енергетика Енергоатом Укргідроенерго

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