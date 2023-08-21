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Стан мостів в Україні: комісія представила остаточні висновки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Стан мостів в Україні: комісія представила остаточні висновки
Більше третини балансоутримувачів не володіють реальною інформацією про стан своїх мостів
фото ілюстративне

Комісія пропонує законодавчо закріпити пріоритетне спрямування коштів на реконструкцію чи капітальний ремонт аварійних мостів

В Україні 24% мостів перебувають у критичному стані – повністю чи частково не придатні для використання. Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури із посиланням на висновки Комісії з перевірки мостів.

«Головне питання, на яке повинна була дати відповідь Комісія, – який реальний стан українських мостів і які рішення необхідні, щоб запобігти всім можливим ризикам. На жаль, більше третини балансоутримувачів не володіють реальною інформацією про стан своїх мостів, а чверть усіх споруд у країні знаходяться у критичному стані», – заявив віцепрем'єр з відновлення Олександр Кубраков.

Зазначається, що на основі результатів роботи Комісії вже сформовано конкретні пропозиції, зокрема законодавчо закріпити пріоритетне спрямування коштів на реконструкцію чи капітальний ремонт аварійних мостів.

Комісія запропонувала доручити всім балансоутримувачам провести огляд усіх аварійних мостів та розробити комплекс протиаварійних заходів, реалізувати їх та прозвітувати за їх результатом. Якщо мости є на дорогах державного значення, їх знімуть з балансу територіальних громад і передадуть Агентству відновлення. Наразі до Агентства вже надійшли відповідні пропозиції від балансоутримувачів щодо 28 мостів.

Також буде використано Аналітичну експертну систему управління мостами для складання планів будівництва та утримання мостів. Система буде спрямована на збирання та постійне оновлення інформації про реальний стан мостів.

Інформація про стан мостів та пропозиції щодо розв'язання проблем будуть передані на розгляд РНБО та Кабміну.

Раніше Державна комісія з перевірки мостових споруд, створена на виконання рішення РНБО, визнала аварійним кожен десятий міст в Україні.

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Теги: міст ремонт

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