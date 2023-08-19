Зеленський провів зустріч зі спікером парламенту Швеції: про що говорили

Зеленський у Швеції зустрівся зі спікером Риксдагу та лідерами парламентських партій

Під час зустрічі особлива увага була приділена реалізації української Формули миру

Під час свого візиту до Швеції, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із спікером Риксдагу (шведського парламенту) Андреасом Норленом, а також з лідерами політичних партій, що представлені в найвищому законодавчому органі цієї країни. Про це повідомляє сайт президента.

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Глава держави подякував шведським парламентаріям за солідарність з Україною в боротьбі з російською агресією та підтримку всіх важливих рішень щодо надання допомоги нашій країні.

Зеленський особливо наголосив на важливості оборонної допомоги, що надається Швецією, яка істотно зміцнила оборонні потужності України та підвищила рівень захисту українського повітряного простору. Президент висловив надію на подальше розширення співпраці між нашими країнами в цьому напрямі.

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Під час зустрічі особлива увага була приділена реалізації української Формули миру. Президент висловив вдячність Риксдагу за підтримку його пропозицій, спрямованих на досягнення сталого та справедливого миру. Зеленський наголосив на важливості практичної участі Швеції в реалізації важливих пунктів Формули миру для забезпечення радіаційної, ядерної та екологічної безпеки.

Учасники також обговорили заходи, спрямовані на наближення України до Європейського Союзу. Президент Зеленський висловив подяку Риксдагу за значущу підтримку на цьому шляху, особливо під час періоду головування Швеції в Раді ЄС протягом першого півріччя 2023 року.

Президент висловив окрему подяку парламенту Швеції за участь у міжнародних зусиллях із деокупації Криму.

Як повідомлялося, у суботу, 19 серпня, президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибув з робочим візитом у Швецію.

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Нагадаємо, Україна та Швеція домовилися про виробництво та ремонт БМП CV-90 на території нашої країни.

До слова, у межах візиту до Королівства Швеція президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілися з Королем Швеції Карлом XVI Густавом та Королевою Швеції Сільвією.