Через ураганний вітер у Києві приспустили головний прапор

У столиці оголошено перший рівень небезпеки

Головний прапор України, що розташований на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні», приспустять через сильний вітер. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Вячеслав Непоп.

«Спостерігаємо погіршення погодних умов – сила вітру місцями досягає 15-20 м/с. Через це вже оголошено перший рівень небезпеки. Тож, аби прапор не пошкодило, його приспустять на час негоди», – розповів він.

За словами Вячеслава Непопа, спускати прапор повністю не будуть: фахівці стверджують, що достатньо приспустити його на 10 метрів. А після покращення погоди прапор повернуть на місце.

Нагадаємо, 22 серпня мер Києва Віталій Кличко відкрив меморіал, де встановлений найвищий флагшток, на якому підняли найбільший прапор України. Висота флагштока сягає майже 90 метрів, вага – 32 тонни. А розміри полотнища прапора – 16 на 24 метри.

Залежно від пори року полотнище прапора буде замінюватися на інше, виконане з іншого матеріалу. Також залежно від погодних умов, зокрема сильних поривів вітру, шторму, снігопаду – полотнище прапора може бути спущене.

Регламентні роботи для перевірки, у якому стані перебуває полотно прапора та інженерні елементи флагштока, проводяться за графіком.

26 січня у столиці пориви вітру 15-20 м/с (1 рівень небезпеки, жовтий).