  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Сніговий колапс скасовується? Близько тисячі комунальників прибирають Київ (фото)

    • Розсилка
    Снігоприбиральна техніка працює на дорогах Києва - Сніговий колапс скасовується? Близько тисячі комунальників прибирають Київ (фото)
    Снігоприбиральна техніка працює на дорогах Києва
    Фото: Київавтодор

    Дорожники запевняють, що ситуація на дорогах міста під контролем

    У Києві триває прибирання снігу й обробка вулиць і тротуарів. Нині задіяно 371 одиниця спецтехніки. Продовжує роботу 71 бригада з ручного прибирання (480 працівників). Загалом на задіяно близько тисячі працівників дорожньої служби. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    Дорожники запевняють, що ситуація у місті під контролем.

    Спецтехніка і бригади з ручного прибирання працюють у цілодобовому режимі.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    Сніговий колапс скасовується? Близько тисячі комунальників прибирають Київ (фото)
    Сніговий колапс скасовується? Близько тисячі комунальників прибирають Київ (фото)
    Сніговий колапс скасовується? Близько тисячі комунальників прибирають Київ (фото)
    Сніговий колапс скасовується? Близько тисячі комунальників прибирають Київ (фото)
    Сніговий колапс скасовується? Близько тисячі комунальників прибирають Київ (фото)
    Сніговий колапс скасовується? Близько тисячі комунальників прибирають Київ (фото)
    Сніговий колапс скасовується? Близько тисячі комунальників прибирають Київ (фото)
    Сніговий колапс скасовується? Близько тисячі комунальників прибирають Київ (фото)
    Сніговий колапс скасовується? Близько тисячі комунальників прибирають Київ (фото)
    Сніговий колапс скасовується? Близько тисячі комунальників прибирають Київ (фото)

    Станом на 17:15 ситуація з заторами на столичних дорогах покращилася порівняно із тим, що відбувалося під час снігопаду вдень. Про це свідчать дані Google Maps.

    Дані Google Maps станом на 17:15
    Дані Google Maps станом на 17:15

    Де саме працює комунальна техніка і що вона робить, можна побачити онлайн на інтерактивній карті.

    Близько 10 години у Києві  розпочався сильний снігопад.

    Станом на 12 годину дороги столиці скували серйозні затори.

    Теги: Київ дороги Київавтодор транспорт снігопад негода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies