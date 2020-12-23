Сніговий колапс скасовується? Близько тисячі комунальників прибирають Київ (фото)

Дорожники запевняють, що ситуація на дорогах міста під контролем

У Києві триває прибирання снігу й обробка вулиць і тротуарів. Нині задіяно 371 одиниця спецтехніки. Продовжує роботу 71 бригада з ручного прибирання (480 працівників). Загалом на задіяно близько тисячі працівників дорожньої служби. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Дорожники запевняють, що ситуація у місті під контролем.

Спецтехніка і бригади з ручного прибирання працюють у цілодобовому режимі.

Станом на 17:15 ситуація з заторами на столичних дорогах покращилася порівняно із тим, що відбувалося під час снігопаду вдень. Про це свідчать дані Google Maps.

Дані Google Maps станом на 17:15

Де саме працює комунальна техніка і що вона робить, можна побачити онлайн на інтерактивній карті.

Близько 10 години у Києві розпочався сильний снігопад.

Станом на 12 годину дороги столиці скували серйозні затори.