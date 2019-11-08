Через Жукова у Харкові дісталося чиновнику. Його облили зеленкою (фото)



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За словами Прокоп'єва, троє невідомих напали на нього ззаду і облили обличчя зеленкою

Постраждалий представляв сторону державної установи у судовому засіданні в Харківському апеляційному адміністративному суді

У Харкові невідомі напали на заступника директора юридичного департаменту Харківської міськради Костянтина Прокоп'єва і облили його зеленкою.

Про це повідомляє пресслужба міської ради Харкова.

«Інцидент стався після завершення засідання суду у справі про перейменування пр. Петра Григоренка в пр. Маршала Жукова, в ході якого Прокоп'єв виступав на боці харків'ян, які звернулися до Харківського міського голови Геннадія Кернеса з проханням повернути проспекту його історичну назву», - заявили у міськраді.

Зазначається, що за словами Прокоп'єва, троє невідомих напали на нього ззаду і облили обличчя зеленкою, яка потрапила йому в око. При цьому він встиг сфотографувати одного з нападників.

Прокоп'єва доставили на обстеження у Міську клінічну лікарню №14 ім. проф. Л. Гіршмана.

«Харківська міська рада вимагає від правоохоронних органів оперативно розслідувати інцидент і винних притягнути до відповідальності», - заявили у міськраді.

У свою чергу у Відділі комунікації поліції Харківської області повідомили, що правоохоронці розслідують хуліганські дії відносно чиновника міської ради.

«В результаті події чоловік отримав опік очей. В лікарні потерпілому надали медичну допомогу та відпустили», - розповіли в поліції.

Зазначається, що постраждалий прибув до Київського відділу поліції та надав свідчення.

«Повідомлення про те, що на вулиці Сумській троє невідомих облили зеленкою 56-річного працівника міськради, надійшло до Київського відділу поліції 8 листопада близько 14:45. Чоловік представляв сторону державної установи у судовому засіданні в Харківському апеляційному адміністративному суді. Після того, як він вийшов на вулицю, на нього напали невідомі», - повідомили в поліції.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Працівники поліції встановлюють всі обставини події та осіб, причетних до злочину.

У свою чергу представник Харківського антикорупційного центру, громадський активіст Володимир Рисенко повідомив у Facebook, що на засіданні 8 листопада Другий апеляційний адміністративний суд не задовольнив апеляцію міської ради Харкова щодо повернення проспекту Григоренка імені Жукова.

«Ми виграли апеляцію по Жукову. Рішення набрало законної сили. Проспекту Жукова в Харкові не буде», - написав Рисенко.

Раніше повідомлялося, що Окружний адміністративний суд визнав незаконним перейменування проспекту Петра Григоренка на проспект маршала Жукова у Харкові.