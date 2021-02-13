Стало відомо, скільки українських медиків вже записалось на вакцинацію
Вакцини в країні ще нема, але черга на вакцинацію вже є
Поза чергою будуть щеплені працівники лікарень та медики екстреної допомоги
Близько шістдесяти тисяч медичних працівників очікують на першочергову вакцинацію. Про це з посиланням на головного санітарного лікаря Віктора Ляшка повідомляє «РБК-Україна».
«На вакцинацію від коронавірусу вже записалися 58 тисяч осіб. Це персонал ковідних лікарень і члени бригад екстреної медичної допомоги, які виїжджають до ковідних хворих», – сказав Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами.
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Всього1249646
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Одужали1084608
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Хворіють141267
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Померли23771
Також в програмі «Право на владу» Віктор Ляшко сказав, що перші щеплення новою вакциною у країні зроблять медичним працівникам.
«Кому дістанеться перший укол? Він точно дістанеться медичному працівнику. Тому що Україна ухвалила рішення розпочинати компанію імунопрофілактики з медичних працівників, щоб захистити тих людей, які від першого дня на передовій з коронавірусом. Я вважаю, що будь-який медичний працівник на сьогодні герой і він може стати тим, хто отримає перше щеплення. І ми можемо не ділити і не визначати, хто більше заслуговує, а хто менше», – сказав Ляшко.
Як повідомлялося раніше, міністр охорони здоровʼя України Максим Степанов очікує надходження до країни китайської вакцини від коронавірусу Sinovac впродовж наступного місяця.