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    Стало відомо, скільки українських медиків вже записалось на вакцинацію

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Вакцини в країні ще нема, але черга на вакцинацію вже є </p> - Стало відомо, скільки українських медиків вже записалось на вакцинацію

    Вакцини в країні ще нема, але черга на вакцинацію вже є

    Фото з відкритих джерел

    Поза чергою будуть щеплені працівники лікарень та медики екстреної допомоги

    Близько шістдесяти тисяч медичних працівників очікують на першочергову вакцинацію. Про це з посиланням на головного санітарного лікаря Віктора Ляшка повідомляє «РБК-Україна».

    «На вакцинацію від коронавірусу вже записалися 58 тисяч осіб. Це персонал ковідних лікарень і члени бригад екстреної медичної допомоги, які виїжджають до ковідних хворих», – сказав Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      1249646
    • Одужали
      1084608
    • Хворіють
      141267
    • Померли
      23771

    Також в програмі «Право на владу» Віктор Ляшко сказав, що перші щеплення новою вакциною у країні зроблять медичним працівникам.

    «Кому дістанеться перший укол? Він точно дістанеться медичному працівнику. Тому що Україна ухвалила рішення розпочинати компанію імунопрофілактики з медичних працівників, щоб захистити тих людей, які від першого дня на передовій з коронавірусом. Я вважаю, що будь-який медичний працівник на сьогодні герой і він може стати тим, хто отримає перше щеплення. І ми можемо не ділити і не визначати, хто більше заслуговує, а хто менше», – сказав Ляшко.

    Як повідомлялося раніше, міністр охорони здоровʼя України Максим Степанов очікує надходження до країни китайської вакцини від коронавірусу Sinovac впродовж наступного місяця.

    Теги: міністр Україна Максим Степанов щеплення коронавірус Віктор Ляшко
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