Стало відомо, скільки українських медиків вже записалось на вакцинацію

Вакцини в країні ще нема, але черга на вакцинацію вже є

Поза чергою будуть щеплені працівники лікарень та медики екстреної допомоги

Близько шістдесяти тисяч медичних працівників очікують на першочергову вакцинацію. Про це з посиланням на головного санітарного лікаря Віктора Ляшка повідомляє «РБК-Україна».

«На вакцинацію від коронавірусу вже записалися 58 тисяч осіб. Це персонал ковідних лікарень і члени бригад екстреної медичної допомоги, які виїжджають до ковідних хворих», – сказав Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами.

Коронавірус в Україні

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Одужали 1084608

Хворіють 141267

Померли 23771

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Також в програмі «Право на владу» Віктор Ляшко сказав, що перші щеплення новою вакциною у країні зроблять медичним працівникам.

«Кому дістанеться перший укол? Він точно дістанеться медичному працівнику. Тому що Україна ухвалила рішення розпочинати компанію імунопрофілактики з медичних працівників, щоб захистити тих людей, які від першого дня на передовій з коронавірусом. Я вважаю, що будь-який медичний працівник на сьогодні герой і він може стати тим, хто отримає перше щеплення. І ми можемо не ділити і не визначати, хто більше заслуговує, а хто менше», – сказав Ляшко.

Як повідомлялося раніше, міністр охорони здоровʼя України Максим Степанов очікує надходження до країни китайської вакцини від коронавірусу Sinovac впродовж наступного місяця.