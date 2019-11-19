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    Чергові втрати на фронті. У Мукачеві оголошено День жалоби

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    19 листопада пішов з життя комбриг Євген Коростельов, поранений на Донбасі - Чергові втрати на фронті. У Мукачеві оголошено День жалоби
    19 листопада пішов з життя комбриг Євген Коростельов, поранений на Донбасі

    Комбриг 128 бригади Євген Коростельов 12 листопада підірвався на міні

    У зв’язку із загибеллю командира 128-окремої гірсько-штурмової бригади Євгенія Коростельова розпорядженням міського голови Мукачева 19 листопада оголошено Днем жалоби.

    Як повідомляв Главком, Євгеній Коростельов помер сьогодні у Харківському військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

    Євген Коростельов був пораний 12 листопада біля Новотроїцького під час обходу передових позицій. Він разом із іншим офіцером підірвався на міні. Повідомлялося про серйозні поранення ніг.

    13 листопада комбрига у важкому стані доправили до госпіталя у Харкові.

    Вибухом Коростельову відірвало ліву стопу; права нога була повністю пошкоджена, але лікарі врятували її.

    На знак жалоби за загиблим, підприємства, установи, організації міста незалежно від форм власності мають приспустити на будівлях державний прапор України.

    Також цього дня рекомендовано підприємствам, установам та організаціям, незалежно від форм власності відмінити у День жалоби проведення розважально-концертних заходів.

    Євген Коростельов став командиром 128-ї бригади лише у вересні цього року. До того він служив у 25-й десантній бригадій, де був начальником артилерії і заступником командира.

    Мав звання полковника.

    У Євгена Коростельова залишилася дружина, донька і син.

    Це другий український комбриг, який загинув під час війни на Донбасі. Першим був командир 51-ї окремої механізованої бригади Павло Півоваренко, який загинув під час виходу з Іловайська.

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