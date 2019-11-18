Під Новомихайлівкою окупанти обстріляли українських бійців з мінометів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Втрат з боку військових Об'єднаних сил немає

Російські окупаційні війська обстріляли позиції українців неподалік Новомихайлівки. Втрат серед українських військових немає.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

«Від початку поточної доби до 13.30 ворог один раз обстріляв позиції наших військових на Донецькому напрямку», - повідомив Праута.

За словами речника, з 8.55 до 9.20 окупанти випустили 2 міни калібру 82 мм, а також вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил, обладнаних неподалік Новомихайлівки.

Втрат з боку військових Об'єднаних сил немає, зазначив речник.

Також нагадаємо, що бойовики за добу 16 разів обстріляли українських військових на Донбасі. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також ПТРК, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

До слова, 18 листопада командувач ВМС ЗС України Ігор Воронченко повідомив, що процедура передачі Україні двох катерів та буксира, які були захоплені РФ у 2018 році біля Керченської протоки, завершується, невдовзі почнеться буксирування суден до Одеси.