Мер Полтави попередив про вибухи та постріли у місті

У місті три дні лунатимуть постріли

У Полтаві заплановані навчальні стрільби з 10 по 13 травня. У зв'язку з чим місцеві жителі можуть чути звуки пострілів чи вибухів. Про це повідомив голова Полтавської обладміністрації Дмитро Лунін.

«Протягом 10-13 травня з 8 до 14 години в Полтаві заплановані навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів чи вибухів, зберігайте спокій», – написав він.

Додамо, що наприкінці квітня українські військові почали навчання у Німеччині: їх готуватимуть фахівці Пентагону.

Також ми повідомляли, що НАТО проведе в Європі грандіозні навчання з тисячами військових і техніки. Десятки танків і більш як 100 бойових броньованих машин будуть розміщені в країнах Європи – від Фінляндії до Північної Македонії. До британських збройних сил приєднаються десятки тисяч військовослужбовців з країн НАТО і союзників за об'єднаними експедиційними силами, у тому числі з Данії, Ісландії та Норвегії.