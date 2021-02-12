Страшна ожеледиця. На Буковині перекинувся лісовоз, на Миколаївщині – тягач (відео)

Лісовоз перекинувся разом із деревом

У Чернівецькій області вантажний автомобіль з деревиною перекинувся на слизькому підйомі дороги у селищі Путила. Відповідний відеозапис із камер відеоспостереження опублікував користувач Facebook Петро Вашній.

На відео видно, що завантажений деревом лісовоз намагається виїхати на підйом дороги, проте вантажівка зупиняється та починає різко рухатися вниз. Внаслідок цього лісовоз перекинувся разом із деревом.

На кадрах відео вказано, що пригода сталася 11 лютого о 7.52. Інформації про постраждалих внаслідок цієї автопригоди немає.

Зазначимо, що через страшну негоду на трасі «Миколаїв-Кривий Ріг» перекинувся сідельний тягач MAN. Про це повідомляють учасники групи вайбер-каналу «ДТП і дороги Миколаєва та області».

Як зазначають очевидці, ДТП сталося між населеними пунктами Новий Буг і Казанка.

12 лютого в Україні, крім південного сходу і сходу, очікуються хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця.

Із 15 до 18 лютого в Україні очікується сильне похолодання, що сягатиме -25°…-30° у північних регіонах країни. Нагадаємо, синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Голеня повідомила, що з 20 лютого морози почнуть відступати. Можна чекати незначну відлигу.