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    Снігопад в Україні: в яких містах найбільше випало снігу

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    Найменше снігу випало на сході та півдні - Снігопад в Україні: в яких містах найбільше випало снігу
    Найменше снігу випало на сході та півдні
    Фото з відкритих джерел

    Найбільші покриву снігу представники Гідрометцентру зафіксували в Івано-Франківській області та в Ужгороді

    Метеорологи Українського Гідрометцентру оприлюднили карту з показниками висоти снігового покриву в Україні станом на 8 годину 12 лютого.

    Мапу поширили на сторінці Гідрометцентру в Facebook.

    Найбільший покрив зафіксували в Івано-Франківській області — 112 см та в Ужгороді — 87 см. Високі показники також на Чернігівщині (49 см), Тернопільщині (42), Львівщині (48) та Житомирщині (40).

    Метеорологи Українського Гідрометцентру оприлюднили карту з показниками висоти снігового покриву в Україні
    Метеорологи Українського Гідрометцентру оприлюднили карту з показниками висоти снігового покриву в Україні

    У Києві та області замети складають 36 см у висоту. Найменше снігу випало на сході та півдні. У Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та у Криму снігу немає, а на Херсонщині сніговий покров становить менш як 1 см.

    Нагадаємо, в Україні через негоду залишаються знеструмленими 86 населених пунктів у шести областях. 12 лютого внаслідок складних погодних умов через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 86 населених пунктів у 6 областях, а саме: Львівська – 38, Одеська – 15, Сумська – 15, Київська – 7, Чернівецька – 7 та Закарпатська – 4.

    Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Голеня повідомила, що з 20 лютого морози почнуть відступати. Можна чекати незначну відлигу.

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    Теги: ДСНС снігопад негода
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