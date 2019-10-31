Чернівецькі депутати підтримали петицію про заборону прайдів сексменшин



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Заборону внесуть до Статуту територіальної громади Чернівців, якщо міський голова не накладе вето

У Чернівцях депутати підтримали петицію про заборону проведення заходів ЛГБТ-спільноти. Про це повідомляє на своїй офіційній Facebook сторінці UA: Буковина.

Автор петиції – юрист та громадський діяч Микола Гунько.

Заборону внесуть до Статуту територіальної громади Чернівців, якщо міський голова не накладе вето.

За таке рішення проголосували 24 депутати міської ради:

Петицію було зареєстровано після зриву Маршу рівності у 2018 році.

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Як повідомляє видання Promin, тоді націоналісти та священики протестували проти «Фестивалю рівності», а невдовзі невідомі повідомили поліцію про замінування на вулиці Кобилянської. На місце події прибула карета швидкої допомоги та рятувальники, десятки поліцейських та нацгвардійців відтіснили мітингувальників та евакуювали з приміщення учасників фестивалю.