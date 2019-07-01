На всесвітній гей-прайд в Нью-Йорку вперше вийшла українська колона



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Українці ідуть спільною колоною з грузинами Фото: Укрінформ

В українській колоні П'ятою авеню крокуватимуть близько 50 осіб, хоча спочатку організатори розраховували на 20-30 учасників

У Нью-Йорку група українців уперше бере участь у всесвітньому гей-прайді окремою колонною - разом із представниками ЛГБТ-спільноти Грузії.

Про це повідомляє «Укрінформ».

«У нас давно була ідея української колони, і цього року ми зрозуміли, що маємо достатньо людей», - розповів Дмитро Пічахчі, один з учасників організації Proud Ukraine, яка зібрала українську колону на всесвітній гей-прайд.

За його словами, в українській колоні П'ятою авеню крокуватимуть близько 50 осіб, хоча спочатку організатори розраховували на 20-30 учасників. Для української ЛГБТ-спільноти було принципово йти окремо від решти країн пострадянського простору, окрім Грузії.

«2016 року я вперше пройшов у прайді у Нью-Йорку у складі колони пострадянських країн. Були різні країни. Але стояти під російським прапором для мене неприпустимо», - пояснив Пічахчі.

Він зауважив, що всі українці - учасники акції залишаються патріотами своєї країни: «Ми не можемо ходити під прапорами агресора».

Як відомо, 30 червня в Нью-Йорку розпочався всесвітній гей-прайд-2019, яким завершується місяць боротьби за права ЛГБТ-спільноти.

Нагадаємо, сотні людей пройшли у суботу, 29 червня, вулицями столиці Північної Македонії Скоп’є під час першого в країні ЛГБТ маршу

До слова, Марш рівності, організований ЛГБТ-ініціативою «КиївПрайд», проходив в Києві в неділю, 23 червня.