Червива ковбаса: жителька Запоріжжя шокувала покупкою

Жінка не уточнила, де придбала горезвісний товар

У Запоріжжі місцева жителька купила ковбасу, в якій копошилися черв’яки. Про це обурена жінка повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Я не збираюся мовчати! Купила вчора ковбасу Гармаш, сорт Італійська. Палка коштує майже 300 гривень. Коли почала різати, то просто (нецензурна лексика). Відраза від ковбаси на все життя гарантована після такого! Хробаки довжиною з половину пальця», – написала Олена Прокудріна.

Героїня цієї історії не стримувала емоцій, коментуючи побачене, та використовувала шлейф лайливих слів.

Обережно! На відео присутня ненормативна лексика

Жителька Запоріжжя не уточнила, де саме придбала горезвісну ковбасу.

До слова, на Одещині фермера притягнуть до відповідальності за те, що тримав корів на морозі. На чоловіка склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Він має сплатити штраф від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або відбути адміністративний арешт на строк до 15 діб з конфіскацією тварини, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або здоров’я. А також чоловік повинен у «найкоротший термін» виправити ситуацію.