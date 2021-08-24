До Дня Незалежності Польща зробила Україні антикоронавірусний подарунок

Польський лідер зазначив, що загальна вартість вантажу сягає €4 млн

24 серпня Польща передала Україні гуманітарну допомогу для боротьби із пандемією коронавірусу. На урочистій передачі вантажу були присутні міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко і президент Польщі Анджей Дуда.

«Я сподіваюся, що передане обладнання допоможе українцям і тим людям, які борються за здоров’я українців. Хочу, аби цей подарунок став знаком солідарності та дружби між Польщею та Україною. Тому що друзів пізнають в складний час – друзі пізнаються в біді», – зазначив Дуда.

У вантажі, який офіційна Варшава передала Україні – десятки тисяч літрів дезінфікуючих засобів, мільйони медичних масок, рукавичок та інших засобів захисту. До того ж Україна отримала від Польщі 650 тис. доз вакцини проти коронавірусу.

Польський лідер зазначив, що загальна вартість вантажу сягає €4 млн.

Нагадаємо, 23 серпня під час зустрічі президента України Володимира Зеленського із польським колегою Анджеєм Дудою, український гарант виступив з ініціативою розвитку спільних інфраструктурних проектів, зокрема запуску швидкісного потяга між Києвом та Варшавою.

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