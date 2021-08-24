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    До Дня Незалежності Польща зробила Україні антикоронавірусний подарунок

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    Президент Польщі перебуває з офіційним візитом в Україні - До Дня Незалежності Польща зробила Україні антикоронавірусний подарунок
    Президент Польщі перебуває з офіційним візитом в Україні
    Фото: hromadske.ua

    Польський лідер зазначив, що загальна вартість вантажу сягає €4 млн

    24 серпня Польща передала Україні гуманітарну допомогу для боротьби із пандемією коронавірусу. На урочистій передачі вантажу були присутні міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко і президент Польщі Анджей Дуда.

    «Я сподіваюся, що передане обладнання допоможе українцям і тим людям, які борються за здоров’я українців. Хочу, аби цей подарунок став знаком солідарності та дружби між Польщею та Україною. Тому що друзів пізнають в складний час – друзі пізнаються в біді», – зазначив Дуда.

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    До Дня Незалежності Польща зробила Україні антикоронавірусний подарунок
    До Дня Незалежності Польща зробила Україні антикоронавірусний подарунок
    До Дня Незалежності Польща зробила Україні антикоронавірусний подарунок
    До Дня Незалежності Польща зробила Україні антикоронавірусний подарунок
    До Дня Незалежності Польща зробила Україні антикоронавірусний подарунок

    У вантажі, який офіційна Варшава передала Україні – десятки тисяч літрів дезінфікуючих засобів, мільйони медичних масок, рукавичок та інших засобів захисту. До того ж Україна отримала від Польщі 650 тис. доз вакцини проти коронавірусу.

    Польський лідер зазначив, що загальна вартість вантажу сягає €4 млн.

    Нагадаємо, 23 серпня під час зустрічі президента України Володимира Зеленського із польським колегою Анджеєм Дудою, український гарант виступив з ініціативою розвитку спільних інфраструктурних проектів, зокрема запуску швидкісного потяга між Києвом та Варшавою.

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    Теги: Польща Анджей Дуда вакцинація коронавірус
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    До Дня Незалежності Польща зробила Україні антикоронавірусний подарунок