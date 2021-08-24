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    Вакцинація в Україні: 5,1 млн осіб отримали першу дозу

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    23 серпня в Україні вакцинували проти коронавірусу 71 427 осіб - Вакцинація в Україні: 5,1 млн осіб отримали першу дозу
    23 серпня в Україні вакцинували проти коронавірусу 71 427 осіб
    Фото: glavcom.ua

    Загалом проведено 8 279 461 щеплення

    За минулу добу, 23 серпня, в Україні вакцинували проти коронавірусу 71 427 осіб. Одну дозу отримали 28 142 людини, повністю імунізовані – 43 285 людей. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Протягом доби працювали 604 мобільні бригади, 2 321 пункт щеплення та 328 центрів вакцинації.

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено – 5 099 802 людини, з них отримали одну дозу – 5 099 800 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 179 661 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

    Загалом проведено 8 279 461 щеплення.

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    Як відомо, вакцинація в Україні тримається на рівні країн третього світу.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів України виділив 100 мільйонів гривень на створення біокластера «Біологічна безпека та розвиток біотехнологічних технологій».

    У Міністерстві охорони здоров'я підготували законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність за підроблені довідки про щеплення проти особливо небезпечних інфекційних хвороб.

    Із 19 до 24 серпня у столиці працюватимуть мобільні пункти вакцинації від Covid-19.

    Теги: Україна щеплення вакцинація коронавірус
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    Вакцинація в Україні: 5,1 млн осіб отримали першу дозу