Вакцинація в Україні: 5,1 млн осіб отримали першу дозу

23 серпня в Україні вакцинували проти коронавірусу 71 427 осіб

Загалом проведено 8 279 461 щеплення

За минулу добу, 23 серпня, в Україні вакцинували проти коронавірусу 71 427 осіб. Одну дозу отримали 28 142 людини, повністю імунізовані – 43 285 людей. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Протягом доби працювали 604 мобільні бригади, 2 321 пункт щеплення та 328 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено – 5 099 802 людини, з них отримали одну дозу – 5 099 800 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 179 661 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 8 279 461 щеплення.

Як відомо, вакцинація в Україні тримається на рівні країн третього світу.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України виділив 100 мільйонів гривень на створення біокластера «Біологічна безпека та розвиток біотехнологічних технологій».

У Міністерстві охорони здоров'я підготували законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність за підроблені довідки про щеплення проти особливо небезпечних інфекційних хвороб.

Із 19 до 24 серпня у столиці працюватимуть мобільні пункти вакцинації від Covid-19.