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    У «вакцинованому» Ізраїлі новий рекорд заражень

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    Ізраїль&nbsp;наближається до максимуму заражень, зареєстрованому в січні 2021 року - У «вакцинованому» Ізраїлі новий рекорд заражень
    Ізраїль наближається до максимуму заражень, зареєстрованому в січні 2021 року
    Фото: Zuma

    За добу в Ізраїлі виявлено майже 10 тисяч нових хворих

    Ізраїль, який має один з найвищих у світі показників Covid-щеплень, оновив новий рекорд заражень коронавірусом – за добу виявлено майже 10 тисяч нових хворих. Про це пише видання vesty.co.il.

    «Генеральний директор міністерства охорони здоров'я, професор Нахман Аш розповів в радіоінтерв'ю, що, згідно з оновленими даними, «в країні виявлено за добу 9800 нових випадків зараження коронавірусом», – зазначає ЗМІ.

    Вказується, що цей показник рекордний для нинішньої хвилі епідемії та наближається до максимуму, зареєстрованому в Ізраїлі в січні 2021 року, коли за добу було виявлено 10 118 випадків.

    До слова, в Ізраїлі заявили про високу ефективність третьої дози вакцини проти Covid-19.

    Нагадаємо, уряд Ізраїлю запровадив жорсткі правила для хасидів, які вирушають до Умані (список).

    Як відомо, на тлі нового зростання заражень коронавірусом і занепокоєнь з приводу можливого впровадження в Ізраїлі нового локдауну під час юдейських осінніх свят брацславські хасиди та шанувальники рабина Нахмана завчасно масово виїжджають до Умані.

    До слова, українські спецслужби і підрозділи сил безпеки проводять активну підготовку до охорони десятків тисяч паломників-хасидів, які традиційно прибувають в Умань для святкування Рош ха-Шана. У вівторок, 17 серпня, в місті відбулися навчання спецназу з припинення можливих терористичних акцій.

    Як повідомлялося, до Умані за місяць до Рош га-Шану почали масово з’їжджатись хасиди. Вони побоюються, що влада Ізраїлю та України введе карантинні обмеження і вони у вересні не зможуть потрапити на могилу їхнього духовного лідера – Цадика Нахмана.

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    Теги: Ізраїль рекорд епідемія щеплення коронавірус
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    У «вакцинованому» Ізраїлі новий рекорд заражень