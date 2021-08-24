У «вакцинованому» Ізраїлі новий рекорд заражень

Ізраїль наближається до максимуму заражень, зареєстрованому в січні 2021 року

За добу в Ізраїлі виявлено майже 10 тисяч нових хворих

Ізраїль, який має один з найвищих у світі показників Covid-щеплень, оновив новий рекорд заражень коронавірусом – за добу виявлено майже 10 тисяч нових хворих. Про це пише видання vesty.co.il.

«Генеральний директор міністерства охорони здоров'я, професор Нахман Аш розповів в радіоінтерв'ю, що, згідно з оновленими даними, «в країні виявлено за добу 9800 нових випадків зараження коронавірусом», – зазначає ЗМІ.

Вказується, що цей показник рекордний для нинішньої хвилі епідемії та наближається до максимуму, зареєстрованому в Ізраїлі в січні 2021 року, коли за добу було виявлено 10 118 випадків.

До слова, в Ізраїлі заявили про високу ефективність третьої дози вакцини проти Covid-19.

Нагадаємо, уряд Ізраїлю запровадив жорсткі правила для хасидів, які вирушають до Умані (список).

Як відомо, на тлі нового зростання заражень коронавірусом і занепокоєнь з приводу можливого впровадження в Ізраїлі нового локдауну під час юдейських осінніх свят брацславські хасиди та шанувальники рабина Нахмана завчасно масово виїжджають до Умані.

До слова, українські спецслужби і підрозділи сил безпеки проводять активну підготовку до охорони десятків тисяч паломників-хасидів, які традиційно прибувають в Умань для святкування Рош ха-Шана. У вівторок, 17 серпня, в місті відбулися навчання спецназу з припинення можливих терористичних акцій.

Як повідомлялося, до Умані за місяць до Рош га-Шану почали масово з’їжджатись хасиди. Вони побоюються, що влада Ізраїлю та України введе карантинні обмеження і вони у вересні не зможуть потрапити на могилу їхнього духовного лідера – Цадика Нахмана.