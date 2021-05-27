Чи готовий Ізраїль поділитися з Україною системою захисту «Залізний купол»? Посол Джоель Ліон відповів

Джоель Ліон вважає, що ми маємо важливу дискусію про минуле

Дипломат переконаний, що між Україною та Ізраїлем є багато відкритих питань, про які потрібно говорити

Ізраїль має потужну систему перехоплення ракет «Залізний купол». В інтерв’ю «Главкому» посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон розповів, чи готова його країна поділитися з Україною своїм досвідом.

«Я думаю, що ми ні з ким не будемо ділитися цим. Ми використовуємо «Залізний купол» з американцями, оскільки ми будували його спільно з ними», – підкреслив дипломат.

Говорячи про гарячі дискусії між Україною та Ізраїлем Джоель Ліон наголосив на тому, що з кожною країною є якісь відкриті питання. «Ми маємо велику дискусію про минуле, як вивчити уроки минулого і як навчати», – сказав він.

Дипломат згадав дискусійне питання про присвоєння тернопільському стадіону імені командира УПА Романа Шухевича, яке він критикував. «Цим питанням мають займатися історики. Завжди держава Ізраїль залучається і залучатиметься до подібних питань», – підсумував Джоель Ліон.

Посол також акцентував увагу на тому, що Ізраїль вдячний Україні за її солідарний погляд на ситуацію з атакою терористів на Ізраїль.

Нагадаємо, що «Залізний купол» – ізраїльська система протиракетної оборони, яка здобула неабиякий авторитет.

Експерти зі всього світу вважають, що саме «Залізний купол» врятував Ізраїль. Ця система почала працювати ще 2004 року, але повноцінно себе зарекомендувала 2011 року.

«Залізний купол» неодноразово критикували через високу вартість. Крім того, ізраїльські військові фахівці вказували, що «Залізний купол» не зможе перехоплювати ракети палестинського угрупування у разі масових обстрілів. Але попри все, системі протиракетної оборони «Залізний купол» вдалося перехопити близько 90% ракет.

Додамо, що Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю прийняло рішення зняти з 1 червня всі карантинні обмеження, які були введені на території країни через пандемію коронавірусу.

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