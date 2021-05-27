Посол Ізраїлю про загиблих палестинських дітей: Нам дуже прикро, що так сталося

Віднедавна Ізраїль та палестинське угруповання «Хамас» перебувають в режимі перемир’я

Кульмінаційна фаза протистояння між Ізраїлем та Палестиною була найжорсткішим взаємним обстрілом за останні шість років. Унаслідок усіх відповідей Ізраїлю на дії бойовиків загинуло щонайменше 60 дітей. Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон в інтерв’ю «Главкому» дав оцінку збройному конфлікту.

«По-перше, нам дуже прикро, що так сталося. Адже не це було нашою метою. Мирне населення не є нашою ціллю. Це провина «Хамасу», який використовує людей як живі щити, використовує як самогубців», – наголосив ізраїльський дипломат.

За словами Джоеля Ліона, «Хамас» вчиняє подвійний воєнний злочин: він посилає ракети, прикриваючись живими щитами, до цивільного простору Ізраїлю.

«Але ми вживаємо усе для того, аби уникнути цивільних жертв. Ми – єдина армія у світі, яка повідомляє цивільне населення про те, що будівля буде атакована, щоби з неї вийшли цивільні люди. В багатьох випадках ми навіть скасовували операції, оскільки бачили, що у будинках залишалися діти», – резюмував посол Ізраїлю.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтвердив, що кабінет безпеки одностайно схвалив перемир'я в Секторі Газа. Міністри погодилися прийняти єгипетську посередницьку ініціативу щодо перемир'я без будь-яких умов.

При цьому міністр оборони країни Бені Ганц заявив, що в разі необхідності удари по палестинським угрупованням в Секторі Газа будуть посилені.

До слова, Ізраїль підрахував вартість протистояння з палестинцями.

Нагадаємо, палестино-ізраїльський конфлікт загострився після того, як стало відомо про намір влади Ізраїлю примусово виселити кілька арабських сімей зі Східного Єрусалима.

Починаючи з 10 травня із Сектора Гази по Ізраїлю випустили понад 2,8 тисячі ракет. При цьому в «Хамас» стверджують, що можуть продовжувати обстріли місяцями.

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