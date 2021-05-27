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    Посол Ізраїлю про загиблих палестинських дітей: Нам дуже прикро, що так сталося

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    Ізраїльський дипломат вважає, що&nbsp;палестинське угруповання &laquo;Хамас&raquo; вчинило подвійний злочин<em></em> - Посол Ізраїлю про загиблих палестинських дітей: Нам дуже прикро, що так сталося
    Ізраїльський дипломат вважає, що палестинське угруповання «Хамас» вчинило подвійний злочин
    Фото з відкритих джерел

    Віднедавна Ізраїль та палестинське угруповання «Хамас» перебувають в режимі перемир’я

    Кульмінаційна фаза протистояння між Ізраїлем та Палестиною була найжорсткішим взаємним обстрілом за останні шість років. Унаслідок усіх відповідей Ізраїлю на дії бойовиків загинуло щонайменше 60 дітей. Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон в інтерв’ю «Главкому» дав оцінку збройному конфлікту.

    «По-перше, нам дуже прикро, що так сталося. Адже не це було нашою метою. Мирне населення не є нашою ціллю. Це провина «Хамасу», який використовує людей як живі щити, використовує як самогубців», – наголосив ізраїльський дипломат.

    За словами Джоеля Ліона, «Хамас» вчиняє подвійний воєнний злочин: він посилає ракети, прикриваючись живими щитами, до цивільного простору Ізраїлю.

    «Але ми вживаємо усе для того, аби уникнути цивільних жертв. Ми – єдина армія у світі, яка повідомляє цивільне населення про те, що будівля буде атакована, щоби з неї вийшли цивільні люди. В багатьох випадках ми навіть скасовували операції, оскільки бачили, що у будинках залишалися діти», – резюмував посол Ізраїлю.

    Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтвердив, що кабінет безпеки одностайно схвалив перемир'я в Секторі Газа. Міністри погодилися прийняти єгипетську посередницьку ініціативу щодо перемир'я без будь-яких умов.

    При цьому міністр оборони країни Бені Ганц заявив, що в разі необхідності удари по палестинським угрупованням в Секторі Газа будуть посилені.

    До слова, Ізраїль підрахував вартість протистояння з палестинцями.

    Нагадаємо, палестино-ізраїльський конфлікт загострився після того, як стало відомо про намір влади Ізраїлю примусово виселити кілька арабських сімей зі Східного Єрусалима.

    Починаючи з 10 травня із Сектора Гази по Ізраїлю випустили понад 2,8 тисячі ракет. При цьому в «Хамас» стверджують, що можуть продовжувати обстріли місяцями.

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    Теги: Ізраїль діти посол ХАМАС Палестина
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    Посол Ізраїлю про загиблих палестинських дітей: Нам дуже прикро, що так сталося