В Ужгороді священник Московського патріархату відкрито агітує за ОПЗЖ на території храму (відео)
Священник, який займається агітацією, раніше вже отримав три роки умовно за посягання на територіальну цілісність України
В Ужгороді прямо на території храму Христа Спасителя УПЦ МП роздаються передвиборчі агітки за політичну партію «Опозиційна платформа – За життя».
Громадські активісти помітили, як священник в партійному наметі роздає агітки за кандидатів цієї політичної сили, та викликали поліцію, повідомили у Релігійно-інформаційній службі.
З’ясувалося, у цьому храмі служить скандальновідомий священник-сепаратист Димитрій Сидор.
«Отець Сидор раніше вже отримав три роки умовно за посягання на територіальну цілісність України. Зараз батюшка балотується в Закарпатську обласну раду від політсили Бойка – Рабиновича – Медведчука», – йдеться у матеріалі за 11 жовтня 2020 року.
Димитрій Сидор мав балотуватися у першій п’ятірці списку ОПЗЖ в Закарпатську облраду. Однак на заваді політичній кар’єрі священнослужителя стали внутрішні церковні правила – його політичну діяльність не благословило церковне керівництво і тому він був «понижений» до непрохідної частини партійного списку ОПЗЖ.