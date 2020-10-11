В Ужгороді священник Московського патріархату відкрито агітує за ОПЗЖ на території храму (відео)



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Батюшка-політик балотується в Закарпатську обласну раду від ОПЗЖ

Священник, який займається агітацією, раніше вже отримав три роки умовно за посягання на територіальну цілісність України

В Ужгороді прямо на території храму Христа Спасителя УПЦ МП роздаються передвиборчі агітки за політичну партію «Опозиційна платформа – За життя».

Громадські активісти помітили, як священник в партійному наметі роздає агітки за кандидатів цієї політичної сили, та викликали поліцію, повідомили у Релігійно-інформаційній службі.

З’ясувалося, у цьому храмі служить скандальновідомий священник-сепаратист Димитрій Сидор.

«Отець Сидор раніше вже отримав три роки умовно за посягання на територіальну цілісність України. Зараз батюшка балотується в Закарпатську обласну раду від політсили Бойка – Рабиновича – Медведчука», – йдеться у матеріалі за 11 жовтня 2020 року.

Димитрій Сидор мав балотуватися у першій п’ятірці списку ОПЗЖ в Закарпатську облраду. Однак на заваді політичній кар’єрі священнослужителя стали внутрішні церковні правила – його політичну діяльність не благословило церковне керівництво і тому він був «понижений» до непрохідної частини партійного списку ОПЗЖ.

Димитрій Сидор вважається духовним лідером політичної течії закарпатського русинства, націленої на відокремлення Закарпатської області від України.

2012 року Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ залишив без змін вирок, винесений протоєрею Димитрію Сидору Апеляційним судом Закарпатської області – три роки позбавлення волі з випробувальним терміном на два роки. Главу «Cойму підкарпатських русинів» притягнули до кримінальної відповідальності за «меморандум», прийнятий на «конгресі русинів» 25 жовтня 2008 в Мукачеві.

Текст «меморандуму» містив «Акт проголошення відновлення русинської державності».

У 2011 році священник Димитрій Сидор заявляв про право русинів «зі зброєю в руках захищати свою свободу» від України.

Заяви та діяльність Сидора широко підтримувала російська пропаганда.