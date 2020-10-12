Нардеп Качура заговорив про співпрацю «Слуги народу» та ОПЗЖ, але потім передумав



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Після виходу скандального інтерв'ю нардеп Олександр Качура заявив, що коаліції «Слуги народу» і ОПЗЖ не буде

Нардеп каже, що депутати, які оберуться від «Слуги народу» будуть вимушені комунікувати з усіма партіями в місцевих радах

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Качура заявив, що після місцевих виборів «однозначно буде» об’єднання президентської політсили з «Опозиційною платформою – За життя» , але лише в окремих регіонах.

Про це нардеп сказав в інтерв’ю «Єдності».

«Залежно від регіонів. Думаю, що це (обʼєднання з ОПЗЖ, – ред.) однозначно буде, тому що неможливо буде цього якимось чином уникнути», – наголосив Качура.

Він пояснив, що причиною співпраці є «значна підтримка» ОПЗЖ у регіонах на Сході країни, тому «треба буде якусь конструкцію вибудовувати».

Крім того, Качура допускає співпрацю з партією «Батьківщина», тому що «це може бути конструктивна робота», але категорично проти співпраці з «Європейською солідарністю». Він заявив, що взагалі у випадку коаліції з «ЄС», проситиме про виключення з фракції.

«Якщо на обласному рівні в обласній раді «Слуга народу» буде здійснювати будь-яку коаліцію з «Європейською солідарністю», я буду просити виключити мене з фракції, тому що вважаю, що це зрада інтересів всіх виборців», — сказав нардеп.

Згодом Качура уточнив суть своєї заяви стосовно співпраці представників їхньої політсили з членами «Опозиційної платформа – За життя» після місцевих виборів в деяких місцевих радах.

У своєму дописі на Facebook парламентар наголосив, що створення такої коаліції не передбачене.

«Прочитав вирвані з контексту «цікаві» заголовки, в яких начебто посилаються на мої слова про створення коаліції «Слуги народу» та ОПЗЖ. Насправді на питання інтерв’юера я сказав, що на південному сході необхідне вибудовування якихось конструкцій як з так званими регіональними партіями, так і з національними партіями, які отримають підтримку виборців. Депутати, які оберуться від «Слуги народу» будуть вимушені комунікувати з усіма партіями в місцевих радах, як і ми в стінах парламенту. Коаліції «Слуги народу» і ОПЗЖ не буде!» – пояснив він.

Також він нагадав, що відповідно до чинного законодавства в «міських радах взагалі немає такого поняття як коаліція».